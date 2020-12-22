CHP’li meclis üyesi avukat Adnan Erol AİHM’e başvurdu

22 Aralık 2020 Salı, 06:00

Gaziantep’te PKK/KCK örgütlenmesine yönelik temmuz ayında düzenlenen operasyonda 31 şüpheliden CHP belediye meclis üyesi avukat Adnan Erol’un aralarında olduğu 9 kişi tutuklanmıştı.

Düzenlenen iddianamede, Erol’un ÖHD üyesi olması, HDP Gaziantep il binasında açlık grevlerinin bitirilmesine ilişkin basın açıklamasına katılması, örgüt üyeliğine delil olarak kabul edilmişti. Erol’un avukatı Benan Molu, müvekkilinin tutuklandığından bu yana yapılan tüm itirazlar ve tahliye taleplerinin reddedildiğini belirterek, ilk duruşmanın 4 Ocak’ta görüleceğini dile getirdi.

İddianamede Erol’un avukatlık faaliyetlerinin suç sayıldığını ifade eden Molu, “Müvekkilim ağırlıklı olarak, örgüt üyesi olduğu iddiasıyla gözaltına alınan ya da cezaevinde olan kişileri Emniyet’te ve cezaevinde ziyaret ettiği için yani müvekkilleriyle özdeşleştirilerek örgüt üyesi olmakla suçlanıyor. Adnan’ın tutukluluğunun, avukatların mesleki ve siyasi faaliyetleri nedeniyle tutuklandığı, avukatlara yönelik susturma ve cezalandırma politikasının bir parçası olduğunu düşünüyoruz” dedi.

Molu, AYM’nin aradan geçen üç ayı aşkın sürede başvuruyu incelemediği için AİHM’ye başvurduklarını söyledi.