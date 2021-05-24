CHP'li Merkezefendi Belediyesi’nden esnafa bin 200 TL destek
Denizli'de Merkezefendi Belediyesi pandemi nedeniyle işyerini kapanmak zorunda kalan esnafa 1200 TL hibe desteği verecek.
Merkezefendi Belediyesi ekonomik zorluk içinde olan esnafa 1200 TL hibe desteği sağlıyor. İlçede bulunan berber, kuaför, güzellik salonu, okul kantin işletmecileri, çay ocakları, çay bahçeleri, kahvehaneler, kıraathaneler, internet ve kafe işletmeleri, bilardo ve oyun salonları, lokantalar, ızgara salonları, halı saha işletmeleri, spor salonları, müzisyenler, fotoğrafçılar, hamam ve sauna iş yerleri destekten faydalanabilecek.
ŞENİZ DOĞAN: ESNAFIMIZIN YANINDA OLDUK
Merkezefendi Belediyesi’nin esnafa vereceği 1200 TL hibe desteği Merkezefendi Belediye Meclisi Mayıs ayı 2.Oturumu’nda da oy birliği kabul edildi.Her zaman esnafın ve ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını belirten Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, Merkezefendi’de dayanışmanın ve birliğin her geçen gün arttığını söyledi. Başkan Doğan, “Merkezefendi Belediyesi olarak pandemi sürecinde esnafımıza ve hemşehrilerimize gerek maddi gerek manevi desteklerimiz devam ediyor. Bugüne kadar sosyal belediyecilik anlayışı ile birçok çalışma gerçekleştirerek ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin ve esnafımızın yanında olduk. Daha önce yaptığımız desteklere bir yenisini daha ekliyoruz. Zor durumda olan, iş yerini kapatan esnafımızın ürün almasına, bir kirasını ödeme, bir faturasını ödeme, giderlerini karşılama anlamında can suyu olmak için 1200 Türk Lirası desteğinde bulunacağız. Merkezefendimizde dayanışmanın, birliğin, kardeşliğin her geçen gün artması ile ülkemize örnek olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.
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