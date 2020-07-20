CHP'li Murat Emir: Hastanelerin 16 milyar borcu birikti, Maliye Bakanlığı alacaklılara baskı yapıyor

20 Temmuz 2020 Pazartesi, 14:55

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle Meclis’e verdiği soru önergesinde üniversite ve kamu hastanelerinin 16 milyar lira borç batağı içinde olduğunu belirterek, “Maliye Bakanlığı, alacaklılara 'belli oranda feragat edin, borçları ödeyelim' diyor. Böyle giderse, hastaneler enjektör bile alamayacak duruma düşecek. Benzer durum doktorların döner sermaye ödemelerinde de yaşanıyor" dedi.

Üniversite ve kamu hastanelerinin ilaç depoları ile tıbbi cihaz sektörünün biriken alacaklarına yönelik sıkıntılar yaşadığını belirten CHP’li Emir, şunları kaydetti:

"Üniversite hastanelerinin sektöre olan borçları 30 aylık vadeleri geçmişken, kamu hastanelerinin vadeleri de 14 ayı aşmaktadır. Sektörün kamu ve üniversite hastanelerinden toplam alacağının 16 milyar TL'yi aştığı belirtilirken, hastanelerin içine düştüğü bu borç batağıyla ilgili Sağlık Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığının nasıl bir çalışma yürüttüğü de merak konusudur."

‘NEDEN FERAGAT İSTENİYOR’

"Üniversite ve kamu hastanelerinin sektöre olan borçları 16 milyar lira ulaşmış durumdu. Hazine ve Maliye Bakanlığının, alacaklıları Kamu İhale Kanunu'na tabi olmayan Devlet Malzeme Ofisi ile anlaşmaya zorlayarak 'belli oranda feragat edin, borçları ödeyelim' teklifinde bulunduğunu duyuyoruz. Böyle giderse, hastaneler bırakın ameliyat malzemesi bulabilmeyi, enjektör bile alamayacak hale gelecek. Yolcu garantili köprü, otoyol ve havalimanı projelerinde müteahhitlere milyarlarca doları aksatmadan ödemeye devam eden iktidar, iş hastanelere ve halk sağlığına gelince umursamaz bir tavır takınıyor.”