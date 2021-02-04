CHP’li Oğuz Kaan Salıcı istifaları değerlendirdi

04 Şubat 2021 Perşembe, 06:00

CHP Genel Başkan Yardımcısı Oğuz Kaan Salıcı, 3 milletvekilinin partiden istifasına ilişkin Cumhuriyet’e konuştu. Salıcı, CHP’nin “yaklaşık 1 milyon 300 bin üyeye sahip”, “yaşayan bir organizma” olduğunu belirterek, “Her gün aramıza yeni katılanlar oluyor, vefat ve farklı gerekçelerle ayrılanlar oluyor. Bu çerçevede 3 milletvekilini takip eden bir örnek olmadı’’ ifadelerini kullandı.

Salıcı, Yalova’da 350 kişinin istifa ettiği yönündeki haberlere ilişkin de “İl başkanımız bunu açıkladı. Partiden ayrılan üye sayısı iddia edildiği gibi 350 değil, 19’dur” dedi. Kimsenin CHP’den istifa etmesini istemediklerini söyleyen Salıcı, “İstifa tek taraflı bir müessese. Parti içerisinde kimse, “üyelerimiz iyi ki gittiler” demez, böyle bir bakışımız olamaz” ifadelerini kullandı.

CHP’nin iktidarın yaratmış olduğu Türkiye tablosunu değiştirmek için mücadele ettiğini belirten Salıcı, “Bizim esas mücadele alanımız burası ve bunun farklı yere kaymasını istemiyoruz. İstifalar bu mücadeleyi zayıflatır, kimsenin istifasını istemeyiz. Yanlış anlaşılmalar, kırgınlıklar olabilir. Bunların konuşularak tamir edilmesinden yanayız” diye konuştu.