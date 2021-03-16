CHP'li Oğuz Kaan Salıcı, koronavirüs nedeniyle karantinaya alındı
CHP Genel Başkan Yardımcısı ve İstanbul Milletvekili Oğuz Kaan Salıcı, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 9 gün süreyle karantinaya alındı.
Önce eşi Gülizar Salıcı sonra da iki çocuğunun testleri pozitif çıkan CHP’li Salıcı’nın bugün yapılan testi negatif çıktı. Cuma günü bir test daha yaptıracak olan Salıcı, ailesiyle birlikte kaldığı aynı evde 9 gün süreyle karantinaya alındı. Sağlık durumunun iyi olduğu belirtilen Salıcı’nın eşi ve çocukları sağlık kontrolü altında tutunuyor.
''ŞİMDİLİK ENDİŞELENECEK BİR DURUM YOK''
Salıcı, "Benim sağlık durumun iyi. Ancak eşim ve çocuklarımın testleri pozitif çıktı. Çocuklarım da belirti yok ancak eşimde belirti bulunuyor. Eşimin en kısa zamanda sağlığına kavuşması için sağlık kontrolu altında tutuluyor. Sağlık sorunumuz nedeniyle bizi arayan yalnız bırakmayan eş ve dostlarıma çok teşekkür ederim. Şimdilik endişelenecek bir durum yok" dedi.
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