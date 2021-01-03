CHP'li Özkan Yalım, Bakan Varank'a tepki gösterdi: Kaybeden biziz, kaybeden Manisalı, kaybeden Egeli...
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Uşak Milletvekili Özkan Yalım, Manisa’da kurulması planlanan Volkswagen fabrikasının iptaline ilişkin Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varak’ın "Onlar kaybetti" şeklindeki sözlerine tepki gösterdi. Yalım, "Kaybeden biziz. Kaybeden Manisalı, kaybeden Egeli, kaybeden milletimiz oldu. Yaptığınız açıklamaların hiçbir tutarlılığı yok" dedi.
Dünyanın en büyük araba üreticilerinden Almanya menşeili Volkswagen’in Manisa’da kuracağı araba fabrikasını iptal etmesini duyurmasının ardından, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ilk kez açıklama yaptı. Varank açıklamasında, “Bu işte biz değil, Volkswagen kaybeder” dedi.
Varank’ın açıklamasına CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım tepki gösterdi. Yazılı bir açıklama yapan Yalım, üreticinin Türkiye’ye güveninin kalmadığını ve hukuk sisteminin yatırımcıya güven vermediğini ifade etti.
Fabrikanın bölge için çok önemli bir yatırım olduğuna dikkat çeken Yalım, “Manisa’da kurulması planlanan araba fabrikasının bölgeye nasıl bir katma değer katacağını herkes biliyor. Hatta fabrikanın açılacağı iddiaları bile bölgede emlak fiyatlarında artışa neden oldu. Ancak gelin görün ki fabrika kurulmadı. Çünkü Alman yetkililer hukuk sistemi düzenli çalışmayan, rant olayları yüzünden sarsılmış bir ülkeye yatırım yapmayı güvenli bulmadı. Şimdi de kalkıp 'onlar kaybetti' diyorsunuz. Kaybeden biziz. Kaybeden Manisalı, kaybeden Egeli, kaybeden milletimiz oldu. Yaptığınız açıklamaların hiçbir tutarlılığı yok. Bugüne kadar yaptıklarınızla millet kaybetti ve her geçen gün kaybetmeye devam ediyor. 'Biz istedik onlar istemedi' anlayışıyla değil, 'neden istemediler*' anlayışıyla bakın olaylara” dedi.
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