CHP’li Özkoç'tan Bolu Valisi'ne "Normalin üstünde insan" tepkisi

30 Aralık 2020 Çarşamba, 13:41

Bolu Valisi Ahmet Ümit, yılbaşında yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle tedbirlerin en üst seviyeye çıkarıldığını belirterek, "Bir evde eğer normalin üzerinde insan varsa o evdeki herkese cezai müeyyide uygulanacak" dedi.

Yılbaşındaki yasakları içeren genelgenin anlaşılamaz olduğunu ifade eden CHP'li Özkoç, "Düzenlemenin başı sonu belli olmayınca işte Bolu Valisi gibi tehditkar yöneticiler ortaya çıkar" dedi.

İnsanların hayat tarzına müdahale edildiğini ifade eden Özkoç, Saray'daki Iraklı yönetici için verilen ziyafete dikkat çekti. Özkoç, "İnsanların yaşam biçimlerine müdahale etmekten vazgeçin. Saray'da ziyafet, vatandaşa esaret" dedi.