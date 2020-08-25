CHP'li Şahin: Çiftçiler seslerini iktidara duyurmak için artık sorunlarını arabalarının arkasına yazıyor

25 Ağustos 2020 Salı, 12:18

Şahin, Balıkesir’deki çiftçileri ziyareti sırasında çiftçilerin yaşadığı sorunlara dair açıklamalarda bulunurken, Türkiye’deki çiftçilerin zarar ettiğini ve sorunlarını iktidara duyurmak için artık arabalarının arkasına bu sorunları yazdığını belirtti. Şahin ayrıca Sındırgı, Bigadiç, Kepsut ve Savaştepe ilçelerinde yaşanılan dolu yağışlarına da değinerek, afet sonrası çiftçilerin umutsuz olduğunu dile getirdi.



Çiftçilerin ekinlerden zarar ettiğini ifade eden Şahin, “1 dönüm domatesin çiftçiye maliyetinin 3.150 TL olmasına rağmen çiftçi 1 dönüm domatesten en fazla 2.450 TL kazanç sağlayabiliyor. Balıkesir domates üreticisi bu yıl dönüm başına en az 700 TL zarar etmektedir.” dedi.



Üreticinin yaşadığı zorluğa karşı daha fazla desteklenmesi gerektiğini söyleyen Şahin, 2006 yılında kabul edilen Tarım Kanunun 21. Maddesine atıf yaparak şu açıklamayı yaptı:

“2006 yılında kabul edilen Tarım Kanunu’nun 21. maddesine göre çiftçilere milli gelirin yüzde 1’i oranında tarımsal destek verilmesi gerekirken, çiftçilerimize 2006’dan bu yana verilen tarımsal desteklerin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla’nın (GSYH) yüzde 0,5’ini geçmediği görülmektedir.2019 yılında GSYH 4 trilyon 280 milyar 381 milyon TL oldu. Yüzde 1 oranında tarımsal destekleme miktarı 42 milyar TL olması gerekirken çiftçiye sadece 16 milyar TL destek verildi.”

Çiftçilerin iktidardan en az 177 milyar TL alacağı olduğu ifade eden Şahin şöyle konuştu:

“Bugün çiftçilerimizin mevcut iktidardan en az 177 milyar TL alacağı var. 2020 yılında Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) kayıtlı üretici sayısı ise 1 milyon 803 bin olduğuna göre; her bir çiftçimizin bugün itibariyle mevcut iktidardan 98.169 TL alacağı var.”