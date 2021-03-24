CHP'li Sarıbal: Toprağımızı verimli tutabilirsek, geleceğimizi de inşa edebiliriz

24 Mart 2021 Çarşamba, 14:44

Başkan Ceritoğlu Sengel’in tarım alanındaki çalışmalarını inceleyen Sarıbal, Efes Selçuk Belediyesi’nin kendi öz kaynaklarıyla inşa ettiği Efes Tarlası tarım merkezini ziyaret etti.

Başkan Ceritoğlu Sengel Orhan Sarıbal’ın ziyaretinden duyduğu memnuniyetini ifade ederek; “Bugün kıymetli milletvekilimiz ve bizim için tarımda çığır açan ve aynı zamanda bize birçok tecrübesini aktararak bizim de ufkumuzu genişleten Sayın Orhan Sarıbal bizi ziyaret etti. Efes Tarlası, Toprak Okulu, Tohum Merkezi Üretici Pazarı ve aynı zamanda Tarım Müzemize dair fikirlerini bizimle paylaştı. Buraya gelip fikirlerini bizimle paylaştığı için kendisine çok teşekkür ediyoruz” dedi.

TARIM TOPRAKLARIMIZI KORUYAMADIK

Proje içerisinde toprak, tohum merkezi, tarla, müze ve eğitimin bir arada bulunmasına dikkat çeken Sarıbal; “Covid- 19 salgın dönemi bütün dünyaya, insanlığın temel ihtiyaçlarından biri olan gıdanın ne kadar önemli olduğunu anlattı. Gıdanın temel kaynağı topraktır. Türkiye’nin en büyük meselelerinden biri tarım topraklarını koruyamamasıdır, topraklarına sahip çıkamamasıdır. Ne yazık ki ülkenin bugün bu kadar zengin topraklarının olmasına rağmen ithalatta dünya birinciliğini birçok ülkeden aldı” dedi.

COVİD “ÜRETİM YOKSA HAYAT YOK” DEDİ

Efes Tarlası tarım merkezi projesinin her aşaması hakkında Başkan Ceritoğlu Sengel’den bilgi alan Orhan Sarıbal; “Burada Köy Enstitüleri modelinde bir eğitim var. Bir yerde eğitim yoksa insanları eğitemiyorsanız; bilim, akıl, emek ve cesaretle buluşamıyorsa hiçbir şey üretemezsiniz. Bakıyoruz Cumhuriyet tarihine orada eğitim var, orada bilim var. Bugün geldiğimiz noktada ne yazık ki aklın raflarda olduğu ve bilimin itibarsızlaştırıldığı bir tarihsel süreçten geçiyoruz” dedi.

Covid 19 salgınının insanın yaşam hakkından sonra su, hava ve gıda hakkının olmazsa olmaz olduğunu belirten Sarıbal; “Covid 19 ekmeğiniz yoksa yaşayamazsınız dedi. Dolayısıyla bu projeyi bu açıdan çok çok önemsiyoruz. Burada Toprak Okulu var. Toprak nedir, toprağın anlamı ne? Bu okul bunu anlatacak. Biz sadece sofraya gelen gıdayı görüyoruz. Onun altında toprağın bereketini, onun altında çiftçinin mücadelesini, geçen süreci görmüyoruz. Özellikle çocuklarımız da bu süreçten haberdar değil. Burada, Toprak Okulu’nda bilgi, çocuklarla, çiftçilerle paylaşılacak. Çocuklar sofralarına gelen gıdanın nasıl yetiştiğini öğrenecekler” dedi.

BAŞKAN CERİTOĞLU SENGEL’E TEŞEKKÜR

Dünyada en hızlı gelişme yaşayan sektörün tarım sektörü olduğunun altını çizen Sarıbal; “Covid ile beraber yeniden üretim biçimlerini değerlendiriyor. Biz yeniden kendi gıdamızı kendi topraklarımızda nasıl üretebileceğimize bakacağız. Rusya yakın tarihte en büyük domates üreticisi olabilir. Çin tarımda bütün dünyaya egemen olabilir ve bundan sonraki dünyada insanlık savaşının gıda üzerinde su üzerinde olacağını artık herkes biliyor. O yüzden biz de Efes Selçuk’ta bu anlamlı, önemli projenin çiftçi ve genç eğitim ayağını, tarımda bugüne gelene kadar nasıl bir süreçten geçtiğimizi gösteren müze ayağını; elbette tohum çeşitlerini, üretim alanlarını çok önemsiyoruz” dedi.

Sarıbal, “Eğer bir nebze katkımız olursa çok sevineceğiz, bilgimizi birikimimizi birlikte paylaşacağız. Geçmişte olduğu gibi bundan sonra da birlikte yürüyeceğiz. Ben Başkanımızın huzurunda tüm emekçi dostlarımıza çok teşekkür ediyorum” açıklamasında bulundu.

Sarıbal, Efes Tarlası tarım merkezi projesini ziyaretinin ardından Efes Selçuk Belediyesi Soğuk Hava İşletmesi Deppo Efes’i ve işletme içerisinde yer alan Masal Evi’ni de ziyaret etti. Orhan Sarıbal’ın Efes Selçuk’ta bir sonraki durağı ise partisinin ilçe teşkilatı oldu. Burada partilileri ile bir araya gelen Sarıbal Selçuk Efes Kent Belleği ve Efes Tarlası Halk Bakkalı’nı da gezdi.