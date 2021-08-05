CHP'li Sertel: "Çökmek için izin çıkarmışlar"

05 Ağustos 2021 Perşembe, 13:24

İzmir'in Bergama ilçesindeki Pergamon Antik Kenti'nin etrafında başlatılan Selinos Antik Kanalı Restorasyon ve Islah Projesi için 3 Temmuz 2021 tarihli Cumhurbaşkanlığı Kararı ile ilçedeki 134 parselin acil kamulaştırılacağı duyuruldu.

Devlet Su İşleri (DSİ) öncülüğünde yürütülecek restorasyon ve ıslah projesi kapsamında, söz konusu parsellerin içinde yer alan çok sayıda ev ve işyerinin yıkılması gündeme geldi. CHP İzmir Milletvekili Bedri Serter, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel ve partililerle birlikte bölgeye giderek yurttaşları dinledi. Bazı yurttaşlar evlerini kaybetme korkusu yaşadıklarını, proje nedeniyle hiçbir düzenleme yapılmayan Selinos Deresi'ndeki kanalizasyon suyunun da sivrisinek problemi yarattığını anlattı.

"HUKUKSAL OLARAK HAKLARI YOK"

Acele kamulaştırma kararı alınan alanın tarihi kimlik olarak emsalsiz bir yer olduğunu belirten CHP'li Serter, "Selinos köprüsü ve deresinde artık kanalizasyon akıyor, su yok. Hükümetin etkin ve yetkin olması ve bu konuda yerel yönetimleri desteklemesi lazım. 134 hanemizin mallarına çökmek için acil kamulaştırma izni çıkarılmış. Hukuksal olarak böyle bir izni çıkarmaya hakları ve hadleri yok" dedi.

"İNSANLARIN BURADAN GÖNDERİLMEMESİ GEREKİYOR"

ANKA Haber Ajansı'ndan Abdullah Çelebi'ye konuşan Bedri Serter, sorunun karşılıklı iletişimle çözülebileceğini belirterek şunları söyledi:

"Burada 50-100 yıldır yaşayan insanlarımız var. Belki problem olabilecek noktalar da var. Ancak bunları çözmek için insanlara doğru projeleri, buranın turizme katkı koyabileceğini anlatmak lazım. 100 yıl önce mahalleler nasılsa ona çevirebileceğiz denebilir. İnsanların da buradan atılmaması gerekir. Burası çok önemli bir nokta. Bergama'nın tarihinin, turizmin can damarındayız. Burayı önümüzdeki süreçte en doğru şekilde hazırlamak için muhtarlarımız ve meclis üyelerimizle ne gerekiyorsa yapacağız. Bu konunun da takipçisiyiz. Sümerbank'ı takip ettik, halkımıza kazandırdık. Stadı da takip ediyoruz, oradaki esnafımızı mağdur bırakmayacağız. Buradaki halkımızın da mağdur olmaması için bir proje hazırlanması adına canhıraş mücadele edeceğiz. Ankara'da Çevre Bakanlığı'na bu konunun irdelenmesi için bir çalışma yapacağım. İl Başkanımız hukuksal boyutu ile inceleyecek. En doğru nokta neyse biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak Türkiye'de hiçbir şeyin harcanmaması ve her şeyin doğru bir noktada yürümesi için mücadele etmekteyiz. En iyi şekilde ne yapılacaksa onu yapmaya çalışacağız."

PROTESTO GÖSTERİSİ YAPMIŞLARDI!

Daha önce protesto gösterisi yapan çevre sakinleri, acele kamulaştırma kararının geri çekilmesini istemişti. Doğup büyüdükleri evlerini ve yıllardır geçimlerini sağladıkları dükkanlarını terk etmek istemediklerini söyleyen yurttaşlar, hazırladıkları pankartlar ve attıkları sloganlarla kararı protesto etmişti.