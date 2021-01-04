CHP’li Sertel: Elektriğe, elektroniğe zam geldikçe TRT yöneticileri ellerini ovuşturuyor

04 Ocak 2021 Pazartesi, 10:49

TRT’nin 2019 yılı bütçesinde en dikkat çekici artış ise elektrik katkı payında oldu. 2019 yılında elektriğe yüzde 30 zam yapılırken TRT’nin elektrik katkı paylarından elde ettiği gelir de o yıl yüzde 39,3 artarak 1 milyar 45 milyon 99 bin liraya ulaştı.

Böylece önceki yıllarda elektrik katkı payından 700 milyon TL civarı gelir elde eden TRT’nin katkı payı geliri 2019 yılında ilk defa 1 milyarı aşmış oldu. TRT’nin 2019 yılındaki bandrol ücreti geliri yüzde 5 artışla 1 milyar 757 milyon 94 bin TL olurken, ilan ve reklam geliri ise yüzde 1’in altında artarak 298 milyon 739 bin TL olarak gerçekleşti. Elektrik faturalarından TRT katkı payı olarak yüzde 2, elektronik eşyalardan da bandrol ücreti olarak yüzde 16’ya kadar kesinti yapılıyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu CHP grubu sözcüsü Atila Sertel, TRT’nin 2019 yılı Sayıştay raporundaki bazı verileri paylaştı. Sertel, “Tek geçim kaynağı vatandaş olan TRT, vatandaş zamların altında ezildikçe kasasını dolduruyor. Elektriğe ve bandrollü elektronik aletlere zam geldikçe TRT yönetimi adeta ellerini ovuşturuyor” dedi.

DIŞ YAPIMLAR ARTIYOR

Halktan kesilen paralarla 3 milyarı aşan devasa bir bütçeye sahip olan TRT’nin halktan aldıklarını yandaşa dağıtmaya devam ettiğini ifade eden Sertel, şunları söyledi:

“Kurum 2019 yılında geçen yıldan yüzde 18,1 fazlasıyla toplam 3 milyar 155 milyon 552 bin TL gelir elde etmiştir. TRT’nin faaliyet gelirlerinin yüzde 88’ini elektrik katkı payı ve bandrol ücreti gelirleri, yüzde 12’sini ise reklam, program, hizmet satışı gibi faaliyetlerden elde etmiş. Yani vatandaştan kesilen paralar olmasa TRT, personel maaşlarını dahi ödeyemeyecek. KİT Komisyonu’nda 5 yıldır görev alan bir milletvekili ve CHP grubu olarak TRT’ye ‘reklam gelirlerinizi artırın, dış yapımları azaltın’ diye uyarılarda bulunuyoruz. Ancak reklam gelirleri yerinde saydığı gibi dışarıdan alınan haber ve programlara ödenen ücretler de düzenli olarak artıyor. Rapora göre; kurum dışından alınan haber ve programlar için 2019 yılında bir önceki yıla göre yüzde 9,3 artışla 1 milyar 250 milyon 647 bin ödenmiş. TRT’nin giderlerin yüzde 82’si (1 milyar 641 milyon 742 bin TL) dış yapımlar da dahil olmak üzere dışarıdan sağlanan fayda ve hizmetlere ödeniyor. Halktan alıp yandaşa dağıtıyor. Bizim iktidarımızda bu yağma düzeni son bulacak.”