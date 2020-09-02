CHP'li Şevkin'den Bakanlıklara ‘Fay Yasası ve Deprem Risk Haritası’ uyarısı!

02 Eylül 2020 Çarşamba, 10:18

Adana’da afet yönetimi kapsamında önleme ve zarar azaltma ile hazırlık bağlamında yapılan çalışmaları sorgulayan Dr. Şevkin, deprem haritasının yenilenmesi ve zemin etütlerini de içeren deprem risk haritasının zaman kaybedilmeden hazırlanmasının önemine işaret etti.

ÖNEMLİ UYARILARDA BULUNDU!

18 Nisan 1996 tarihli ve 96/8109 sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile yürürlüğe giren “Türkiye Deprem Bölgeleri Haritası”nın, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Başkanlığı tarafından yenilendiğini, 18 Mart 2018 tarih ve 30364 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandığını hatırlatan Dr. Şevkin, Adana’nın 1996 yılındaki haritaya göre birinci derece, 2018 yılında yenilenen haritaya göre ise ikinci derece deprem kuşağında yer aldığına dikkat çekti. 1998 yılında meydana gelen, Richter ölçeğine göre 6.3 büyüklüğündeki Adana-Ceyhan depreminde 45 kişinin hayatını kaybettiğini, bin 500’den fazla kişinin yaralandığını, 76 bin konut ve işyeri yıkıldığını dile getiren Dr. Şevkin, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından şu sorulara yanıt verilmesini istedi:

“Adana ilimizde Afet yönetimi kapsamında ‘Önleme ve Zarar Azaltma’ ile ‘Hazırlık bağlamında yapılan çalışmalar nelerdir? Adana ilimizde kamu yapılarının deprem dayanıklılık analizleri yapılmış mıdır? Adana ilimizde kamu yapılarının depreme karşı güçlendirilme çalışması yapılmış mıdır? Risk taşıyan binaların kaç adedinde güçlendirme çalışması yapılmıştır? Deprem haritasının yenilenmesi ve zemin etütlerini de içeren deprem risk haritası hazırlanması yolunda bakanlığınızın herhangi bir çalışması var mıdır? Bakanlığınızın, ‘Deprem Fay Yasası’ ile ilgili bir çalışması olacak mı?”