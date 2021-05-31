CHP'li Süllü: Eskişehir susuzluğa mahkum ediliyor

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 14:42

CHP Eskişehir Milletvekili Jale Nur Süllü, TBMM Su Kaynakları, Kuraklık ve İklim Değişikliği Meclis Araştırma Komisyonu’nda tek su kaynağının Porsuk olan Eskişehir’e alternatif kaynak yaratacak Sakarıbaşı’ndan su getirilmesinin neden geciktirildiğini Devlet Su İşleri Genel Müdürü’ne sorduğını ancak bir yanıt alamadığını ifade etti.

CHP'li Süllü, Porsuk Barajı'nda doluluğun her geçen yıl azalması nedeniyle Eskişehir’i bekleyen susuzluğa çözüm olabilecek ESKİ ve DSİ'nin ortaklaşa gerçekleştireceği Sakarıbaşı'ndan Eskişehir'e İçme, Kullanma ve Endüstri Suyu Sağlanması Projesi protokolünün imzalanmasına karşın, Tarım ve Orman Bakanlığı’nda bekletilmesini TBMM gündemine taşıdı.

“ESKİŞEHİR 20 GÜN İÇİNDE SUSUZ KALABİLİR”

"Eskişehir’in tek içme suyu kaynağı olan ve yüksek kirlilik oranına sahip olan Porsuk’tan alınan suyu, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizyon İşletmesi arıtmaya ciddi bütçe ayırarak insani tüketim amaçlı kullanıma uygun hale getirmekte. Küresel iklim krizinin etkisiyle kuraklık, her geçen yıl artarak etkisini gösteriyor. Böyle giderse, Eskişehir de yakın gelecekte susuzluk tehlikesiyle karşı karşıya kalacak" diyen Süllü, barajdaki durumu şu verilerle anlattı:

"2012’de %54 olan Porsuk Barajı’nın su seviyesi, bu yıl %42 civarında ve başlayan tarımsal sulama sebebiyle daha da düşecek. 60 yıllık Porsuk Barajı’ndaki olası bir sorunda, Eskişehir 20 gün içinde susuz kalabilir. Bu nedenle, barajda yapılması gereken kapakların değişmesi çalışması bile yapılamıyor.

“PROTOKOL HALA İMZALANMADI”

Eskişehir için mutlaka alternatif bir su kaynağı yaratılması gerektiğinin altını çizen CHP’li Süllü, “Bunun içinde en elverişli kaynak Sakarya Nehri’nin doğduğu Sakaryabaşı. Eskişehir, debisi, saniyede 6 metreküp olan suyun, Çifteler çıkışından sonraki bölümünden 2 metreküpüne talip. Büyükşehir Belediyesi Meclis üyeleri, genel kurulda onaylayarak ESKİ Genel Müdürlüğü’ne projeyi gerçekleştirme yetkisini verdi; protokol imzalanarak DSİ Genel Müdürlüğü’ne gönderildi. Ancak, protokol DSİ tarafından hala imzalanmadı bekletiliyor. Büyükşehir Belediyemiz, proje etüt ihalesine çıkılmasını ve bir an önce projenin başlamasını bekliyor.” ifadelerini kullandı.