CHP'li Sümer Meclis gündemine taşıdı: Geçiş ücretinin 4 katı ceza

23 Haziran 2021 Çarşamba, 09:53

CHP Adana Milletvekili ve TBMM KİT Komisyonu Üyesi Orhan Sümer, Yap - İşlet - Devret modeliyle ERG şirketine yaptırılan Ankara - Niğde Otoyolu’nda gerçekleşen cezai işlemleri Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Orhan Sümer, "Ankara – Niğde arası yol yapımı ile ilgili Sayın Bakan 'Zamanda yıllık 885 milyon lira tasarrufumuz var. 743 milyon lira/yıl sadece yakıttan tasarruf var. Toplamda da yıllık 1 milyar 628 milyon lira tasarrufumuz var. Azalan karbon emisyonunun da karşılığı 19 milyon lira oldu' açıklaması yapmıştı. Bakıyoruz ki yüksek ücretler nedeniyle otoyolu kullanan çok az. Üzerine bir de otoyolu kullananlara fahiş fiyatta cezalar yazılıyor. Kullanıma açıldığı günden beri Otoyol ne geçiş garantisi sağlayabilmiş ne de ekonomik bir kâr elde edebilmiş değil” diye konuştu.

GEÇİŞ ÜCRETİNİN 4 KATI CEZA

Otoyolun yüksek fiyatlı olduğunu ve kullanılmadığını söyleyen Orhan Sümer, “Ankara-Niğde Otoyolu, geçen sene Aralık ayında hizmete girdi. Yıllık 1 milyar 628 milyon lira tasarruf sağlanacağını açıklandı. Ücretler yüksek, Yolu kimse kullanamaz, eleştirilerine; zamanla düzelecek açıklaması yapıldı. Yol hâlâ bom boş. Geçiş ücretleri çok yüksek olduğu için vatandaş kullanmak istemiyor. Bir örnek vermek istiyorum. 23.05.2021 Tarihinde vatandaş yolu kullanıyor. Ödeme Noktasına geliyor. Ödeme alacak kimse yok. Çıkış yapıyor. 20 gün sonra tebligat geliyor. 144 Lira Geçiş Bedeli - 578 Lira Ceza - Toplam 722 Lira ödemeniz gerekiyor. Üzerine bir de telefon açılıyor tehdit edercesine ödeme yapmazsanız hakkınızda yasal işlem başlatılacaktır deniyor. 20 günde ana paranın 4 katı ceza yazılıyor. Aslında vatandaş bir nevi dolandırılıyor" ifadelerini kullandı.

"VATANDAŞIN EVİNİN TAPUSUNA KADAR GÖZ DİKTİLER"

TBMM'de konuşan Sümer, “AKP iktidarının Memleketi Parsel Parsel Satıp 19 yıldır doyuramadığı yandaş müteahhitler, Artık vatandaşın cebindeki üç kuruşa, arabasının ruhsatına, evinin tapusuna kadar göz diktiler. Her işi garanti rakamları vererek, sırf yandaşlar zarar etmesin, para ödenecekse vatandaş zaten öder anlayışında olanlara da yazıklar olsun” dedi.