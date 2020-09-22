CHP'li Tahsin Tarhan: Osmangazi cezaları için vatandaş muhatap bulamıyor!

22 Eylül 2020 Salı, 15:51

CHP'li Tarhan, Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı'na verdiği soru önergesinde "Osmangazi Köprüsü ve bağlantı yollarındaki cezalı geçişlerde öyle rakamlarla karşılaşıyoruz ki, insan hayretler içinde kalıyor. 250 liralık ceza 5 ayda 1250 lira oluyor. Adamın kamyonu 55 bin lira, hakkında 145 bin lira ceza düzenleniyor. Kamyoncu esnafı perişan” dedi.

Artarak kamuoyuna yansıyan şikayetleri tek tek sıralayan Tarhan, şu tespitleri yaptı:

“En önemli mesele şüphesiz ki sözleşmedeki faiz oranı. İşletmeci firmanın geçiş cezalarında uyguladığı faiz oranı devletin yasal faiz oranının ne kadar üstünde? Bu sorunun acilen cevaplanması lazım. İddia edildiği gibi tefeci faizi mi uyguluyor işletmeci firma? Peki, Bakanlık bu uygulamaya hangi gerekçeyle onay verdi? Ayrıca cezalı ödemelerde faizin silinip silinmediğini meselesi de önemli. İşletmeci firmanın ödemelerde hiçbir şekilde indirim yapmaması ve vatandaşa karşı acımasız bir ceza tarifesi ile faiz oranı işletmesi kabul edilemez”.

“MUHATAP YOK, BAKANLIK SESSİZ”

"Vatandaşlar cezalara itiraz noktasında muhatap bulamıyor, derdini anlatamıyor" diyen Tarhan, şöyle bir örnek verdi: “En basit örnek, bugünkü teknolojik imkanlarla, OGS ve HGS olmaksızın köprü gişelerinden geçiş yapılmışsa, bu davranışı gösteren sürücüyü tespit edip kendisine kısa sürede ceza tebliğ edilmesi mümkün. Ancak gerçekten de cezalı geçiş yapılıp yapılmadığı noktasında bile vatandaşlar işletmeci firmadan farklı iddiaları dile getirmekte”

Tarhan, vatandaşın muhattap bulamadığını bunun önemli bir sorun olduğunu ifade ederek,“Ortada ciddi bir muhatap bulamama sorunu var. Pek çok örnek olayda HGS’si olan vatandaşlara ceza kesiliyor. Vatandaş cezalı geçtiğini tebligatla öğrenmekte. Ödeme yapmaktan başka çare bulamıyor. Ayrıca tebligatlar geç gönderiliyor. Süre uzadıkça cezaya binen faiz de artmakta. Peki, firmayı denetlemekle yükümlü olan Bakanlık ne yapıyor? Mesela geçiş ücretlerine uygulanan aşırı ceza faiz oranı nedeniyle işletmeci firma aleyhine kaç tane şikayet geldi Ulaştırma Bakanlığına? İşletmeci firmanın kestiği cezalar ve gönderdiği tebligatlar için bir soruşturma yürütülüyor mu? Vatandaşın bu kadar mağdur edildiği, Köprü ve bağlantı yollarından geçen sürücülerin icra tebligatlarıyla boğuştuğu bir ortamda yetkili kamu otoritesi olan Ulaştırma Bakanlığının sessizliğini anlamak mümkün değil” ifadelerini kullandı.

Tarhan, şu sorulara yanıt istedi:

1) Osmangazi Köprüsü ve bağlantı yollarında kaçak geçişlerde uygulanan

faiz oranı sözleşme hükümlerine göre ne kadardır?

2) İşletmeci firmanın geçiş cezalarında uyguladığı faiz oranı devletin yasal

faiz oranının ne kadar üstündedir?

3) Kaçak geçtiği tespit edilen vatandaşlara ceza tebligatı geçiş tarihinden ne

kadar sonra gönderilmektedir?

4) İşletmeci firma Köprü ve bağlantı yollarındaki geçişlerle ilgili kaç kişiye

icra tebligatı göndermiştir? Şu ana kadar ne kadar ceza tahsil edilmiştir?

5) Vatandaşlara gönderilen cezanın tahsil edilme sürecinde faiz silinmekte

midir?

6) Geçiş ücretlerine uygulanan aşırı ceza faiz oranı nedeniyle firma aleyhine bakanlığa vatandaş şikayeti olmuş mudur?

7) Halihazırda Osmangazi Köprüsü ve bağlantı yollarını işleten firma için

Bakanlık bünyesinde bir soruşturma yürütülmekte midir?