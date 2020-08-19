CHP'li Taşçıer: 'Sadece yerli aşıya bel bağlamak büyük bir risk olacaktır'

19 Ağustos 2020 Çarşamba, 14:35

Tüm dünyanın dört gözle koronavirüse karşı çıkacak aşıyı beklediğini belirten CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, şunları söyledi:

“Pek çok ülkede aşı için çalışmalar da sürdürülüyor. Ancak bazı çalışmalar öne çıkıyor ve umut vadediyor. Ülkeler de bu aday aşılar için şimdiden sıraya girmiş durumda. ABD iki farklı şirketten 100’er milyon dozluk aşı anlaşması yaptı ve anlaşmalara göre bu sayı 400-500 milyona kadar çıkabilecek durumda.

İngiltere de birkaç farklı şirketten toplamda 250 milyon doz, Almanya, Fransa, İtalya ve Hollanda da bir şirketle tüm Avrupa Birliği’nin ihtiyacını karşılayacak kadar, toplamda 400 milyon dozluk anlaşma yaptı. Bu ön siparişler ülkelerin aşıya ilk olarak yurttaşlarının ulaşmasını istemesinden kaynaklanıyor. Bunu bir yarış olarak görebiliriz. Bu yönde yapılan her anlaşma, Türkiye’nin aşıya erişiminin de ötelenmesine neden oluyor.

Ama ülkeler başarıya ulaşacak ilk aşıya ulaşmayı çok önemli görüyor. Çünkü kendi vatandaşlarının sağlıklarını önceliyorlar. Türkiye’nin bu yönde bir çalışması var mı kamuoyuyla paylaşılması gerekiyor. Yerli aşı çalışmalarını çok değerli görüyoruz ve umarız başarıya ulaşır, tüm dünyaya da aşıyı biz sağlayabiliriz. Ama sadece bu aşıya bel bağlamak büyük bir risk olacaktır.

Dünyadaki aday aşılar için ön sipariş anlaşmaları yapılması çok önemli. Çünkü ülke olarak aşıya ne kadar erken ulaşırsak, o kadar az insanımızı bu hastalık nedeniyle kaybedeceğiz. Hayatı tam anlamıyla normale ilk döndürecek ülkeler, tüm dünyada ekonomik anlamda da büyük fark yaratacaklar. Her anlamıyla önemli bu konuda Sağlık Bakanlığı bir adım atıyor mu ya da atacak mı merak ediyoruz.”