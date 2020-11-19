CHP'li Torun: “Attığınız bu çamur bize bulaşmaz”

19 Kasım 2020 Perşembe, 11:19

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İstanbul’un Küçükçekmece ilçesindeki bir çocuk parkının zeminine çizilen şekiller nedeniyle, Belediye Başkan Yardımcısı ile Park ve Bahçeler Müdürü’nün görevden alınmasına tepki gösterdi.

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile TBMM İdare Amiri, Burdur Milletvekili Mehmet Göker, Küçükçekmece Belediyesi’ne destek ziyaretinde bulundu. Torun, konuyla ilgili açıklamasında, şunları kaydetti:

“KİMSE CHP’Yİ TERÖRLE ANAMAZ”

“31 Mart 2019 yerel seçimlerinden bu yana, Cumhuriyet Halk Partili belediyelerin hizmetlerini itibarsızlaştırmak için bin dereden su getiren iktidar, şimdi de asılsız olduğunu kendilerinin de bildiği iddialarla İstanbul Küçükçekmece Belediyemiz üzerinde baskı kurmaya çalışıyor. Maalesef ilçemizdeki bir çocuk parkının zeminine çizilen şekillerden bile terör örgütü sembolü çıkarmaya çalışacak kadar aciz hale geldiler. Hiç kusura bakmayın: Attığınız bu çamur, vatanseverliği sorgulanamayacak belediye başkanımıza ve arkadaşlarına bulaşmaz. Hiç kimse savaş meydanlarında kurulan, Kuvayı Milliye ruhuyla bezenmiş Cumhuriyet Halk Partisi’nin adını terörle anamaz. Hele ki; terör örgütü PKK ile masaya oturan, FETÖ terör örgütüyle kol kola girenler, bize bu konuda tek laf söyleyemez.”