CHP'li Ünal: "Suriye Milli Ordusu'nun savaş suçları için hangi tedbirler alınmaktadır"

25 Eylül 2020 Cuma, 13:34

CHP'li Çeviköz, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi'ne bağlı Uluslararası Bağımsız Suriye Arap Cumhuriyeti Araştırma Komisyonu'nun hazırladığı raporda yer alan 'Suriye Milli Ordusu'nun eylemlerine ilişkin Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun cevaplaması istemiyle Meclis'e soru önergesi verdi.

Çeviköz, 15 Eylül 2020 tarihinde Cenevre'de tanıtılan ve 2020'nin ilk altı aylık dönemini kapsayan raporda, "Afrin, Resulayn ve çevrelerindeki bölgelerde, Türkiye destekli Suriye Milli Ordusu’nun 'esir alma, kötü muamele, işkence ve tecavüz' gibi savaş suçları işlemiş olabileceği ifade edilmiştir" dedi.

Çeviköz, raporda, "Suriye Milli Ordusu tarafından gözaltına alınan Suriye vatandaşlarının yargılama için Türkiye’ye gönderilmesinin 'yasa dışı yer değiştirme olarak savaş suçu' olarak sayılabileceğinin" kaydedildiğini vurguladı. Çeviköz, "Raporun tavsiyeler bölümünde Suriye Milli Ordusu'nun ihlallerine son verilmesi için Türkiye'ye "kontrolü altındaki bölgelerde asayişi ve güvenliği sağlamak için daha fazla çaba harcaması" çağrısında bulunulduğunu belirterek şu soruları sordu:

- Raporda bahsedilen olayların ülkemizin kontrolündeki alanlarda gerçekleşmesi ve söz konusu savaş suçlarının ülkemizi bağlama ihtimalinin olması nedeniyle, Suriye Milli Ordusu'nun söz konusu eylemleri hakkında hangi tedbirler alınmaktadır?

- Söz konusu menfi olayların araştırılması için yapılan çalışmalar nelerdir?

- Cumhurbaşkanı Erdoğan 22 Şubat 2020 tarihinde Türkiye'nin Libya'daki faaliyetlerine ilişkin açıklama yaparken, “Kahraman askerlerimiz, Suriye Milli Ordusu’ndan ekiplerimizle beraber oradayız.” demiştir. Suriye’de kontrol altına almakta zorlanılan bir grubun, Libya’da da savaş suçu işleyebileceği göz önünde bulundurulmuş mudur?

- Bu gruplarla hem Suriye’de hem de Libya’da ortak hareket etmekten vazgeçecek misiniz?