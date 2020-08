CHP'li ve İç Hastalıkları Uzmanı Adıgüzel: Sağlık Bakanı insanları yanıltıyor

22 Ağustos 2020 Cumartesi, 15:07

COVİD-19 salgınıyla mücadalede şeffaflık tartışması büyüyor. Normalleşme adımları sonrası muhalefet milletvekilleri ve meslek odaları; açıklanan verilerin gerçeklerle uyuşmadığı yönünde açıklamalar yaparak, “şeffaflık” çağrısında bulunuyor. Sağlık Bakanlığı tarafından yoğun bakım yataklarında sıkıntı olmadığı vurgulanıyor. Buna karşın COVİD-19 testi pozitif olanların evine gönderildiği, bazılarının da eve giderken ambulans yerine toplu taşıma kullandığı yönünde iddialar da artıyor. Gaziantep, Şanlıurfa ve Diyarbakır'da COVİD-19 vakaları artması tartışılırken, Ordu’dan gelen karantina hikayesi de gündemdeki sıcaklığını koruyor.

KARANTİNAYA YOL AÇMA HİKAYESİ

Ordu Büyükşehir Belediyesi Koronavirüs Kriz Masası Üyesi ve İç Hastalıkları Uzmanı Faik Ayık’in kentte bir düğünde aynı makyaj malzemesini kullanan 30-35 kişiye koronavirüs bulaştığını ve Saraycık Mahallesi’nde karantina uygulandığını duyurmasının ardından dün Sağlık Bakanı’ndan açıklama geldi. Bakan Fahrettin Koca, sosyal medya hesabı üzerinden "Bir kişinin kurallara uymaması sonucu 32 vaka sayısına ve karantinaya yol açmasının hikayesidir" diyerek olayı paylaştı. Koca, Ordu’daki bulaş ve karantina sürecini şöyle anlattı:

“İki aile düğün için İstanbul’dan birlikte hareket etmiş. Seyahat sırasında belirtileri olan, daha sonra da pozitif olduğu tespit edilen kişi yolculuk esnasında bir araçtan diğerine geçmiş. Böylece iki araçtakiler de temaslı olmuş. Düğün hazırlıklarında kendisinin makyaj malzemeleri başka hanımlar tarafından kullanılmış. İki gün süren, kurallara uyulmayan, yemekli, oyunlu düğünde bulaş hızlıca gelişmiştir. Filyasyon ekiplerimiz, ilk vakadan sonra 13 kişiye tanı koymuş, 65 yakın temaslı tespit edilmiştir. Kınanın ve düğünün yapıldığı bölge karantinaya alınmıştır. Karantina süreci içinde düğün kaynaklı toplam vaka sayısı 32’ye ulaşmıştır. Son vakaya takiben 14 gün içinde yeni bir vaka tespit edilmemesi üzerine bölgede karantina kaldırılmıştır.”

“POZİTİF VAKALAR, FINDIK TOPLUYOR”

CHP Ordu Milletvekili ve İç Hastalıkları Uzmanı Mustafa Adıgüzel, ANKA’ya yaptığı değerlendirmede, Sağlık Bakanlığı’nı şeffaf olmamakla eleştirdi ve Ordu’dan örnekler verdi. Adıgüzel, “Artık hastanelerde yer sorunu olduğu için pozitif vakalar evine gönderiliyor. Bu şekilde evine gönderilen ve hiçbir sağlık sorunu olmayan genç bir kadın, dört gün sonra evinde fenalaşarak tekrar hastaneye gönderiliyor. Ordu Devlet Hastanesi’nin acilinde benim de dahil olduğum yoğun bakım yeri arama çalışmaları sonuç vermeden dün hastayı kaybettik. Bu şekilde pozitif olduğu halde evine gönderilen yüzlerce insan, fındık bahçelerinde diğer sağlıklı insanlarla birlikte fındık topluyor” dedi.

“SAĞLIK BAKANLIĞI VERİLERİN 10’DA BİRİNİ PAYLAŞIYOR”

Sağlık Bakanı Koca’nın yoğun bakım yatağı doluluk oranının yüzde 64,8 olduğunu açıklamasına karşın Adıgüzel, sahadaki gerçeklerin farklı olduğunu belirtti. Adıgüzel, “Sağlık Bakanı, her gün insanların gözüne baka baka yanıltmaktadır. Türkiye tarihinde olmamış bir şekilde yalan yanlış bilgilerle insanlar yanıltılmaktadır. Sağlık Bakanı, Doğu Karadeniz’deki 10 gün için toplam pozitif vaka sayısını 80 açıkladığı gün sadece Ordu’da yeni vaka sayısı 160 idi. Bizim sahadan aldığımız veriler, her 5 bin nüfusa karşılık bir yeni vaka olduğu doğrultusundadır. Bu şekilde Türkiye’de sadece pozitif yeni vaka günlük 12 binin üzerindedir. Sağlık Bakanı’nın açıkladığı rakamlar bunun 10’da biri. Sadece TBMM’de bile her 30 milletvekilinden biri hasta olmuş durumdadır. Benim ilimde kaymakamlar, belediye başkanları, siyasi parti il başkanları dahil hastalığa yakalanmış durumdadır. Bu kadar yaygın hastalık varken akşamları kamera karşısına geçip olağandan çok daha düşük şekilde bu rakamları açıklamak devlet ciddiyetiyle bağdaşmamaktadır” diye konuştu.

“SAHAYLA YÜZLEŞMELİ”

Adıgüzel, “Ben Sağlık Bakanı’nın sanal ortamlarda sanal rakamlar açıklamak yerine bizim gibi sahaya gelip gerçeklerle yüzleşmeye davet ediyorum. Onun bu şekilde tıpa tıp aynı açıklamaları her gün yapması bile insanların konsantrasyonunu bozmakta ve biraz önce bahsettiğim olaylara sebebiyet vermektedir. İnsanları göreve davet etmeden önce kendisi yapması gereken görevi layıkıyla yapmalı” diye seslendi.