CHP'li vekil duyurdu: Hakkımda fezleke düzenlendi

01 Temmuz 2020 Çarşamba, 23:19

Hakkında fezleke hazırlandığını Twitter adresinden duyuran CHP'li Veli Ağbaba, "Bir kez daha tekrar edelim: Tank Paleti satmak vatana ihanettir!" dedi.

Sakarya'da yerli üretim yapan Tank Palet Fabrikası'nın iş insanı Ethem Sancak ve Katar ortaklığındaki BMC’ye devredilmesine muhalefet, "Türk savunma sanayiinin Katar ordusuna verildi" sözleriyel tepki gösterirken Erdoğan, "Özelleştirme yok, işletme devri var" demişti.

Söz konusu tartışmaya ilişkin açıkalama yapan CHP'li Veli Ağbaba, söz konusu satışı 'vatana ihanet' olarak nitelemişti. Ağbaba bugün yaptığı açıklamada, bu sözleri nedeniyle hakkında 'Cumhurbaşkanına Hakaret' gerekçesiyle fezleke hazırlandığını belirterek, sözlerinin arkasında olduğunu sözleri.

Ağbaba'nın açıklamarı şöyle:

“Tank paleti satmak vatana ihanettir'' dediğim için ''Cumhurbaşkanına hakaret'' iddiasıyla hakkımda fezleke düzenlemişler.

Tank Palet Fabrikası’nı savunduğumuz için hakkımızda düzenlenen fezleke bizim için onurdur.

Bir kez daha tekrar edelim:Tank Paleti satmak vatana ihanettir!"