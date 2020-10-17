CHP’li vekiller Hakverdi ve Kılıç, Ayhan Bilgen’i cezaevinde ziyaret etti

17 Ekim 2020 Cumartesi, 05:30

CHP Ankara Milletvekili Ali Haydar Hakverdi ile CHP İzmir Milletvekili Sevda Erdan Kılıç, Sincan Cezaevi’nde ziyaret ettikleri Ayhan Bilgen’in HDP’ye yönelik “Tersine Türkiyelişme yaşanıyor” eleştirisinin arkasında olduğunu dile getirerek “Artık bunların konuşulması ve kamuoyunda açık açık tartışılması gerekiyor” dediğini aktardı.

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesindeki Hükümlü ve Tutuklu Hakları Alt Komisyonu’nun CHP’li üyeleri Sevda Erdan Kılıç ile Ali Haydar Hakverdi, görevden alınan Kars Belediye Başkanı Ayhan Bilgen’i tutuklu bulunduğu Sincan F Tipi Kapalı Cezaevi’nde ziyaret etti.

CHP’li vekiller Ayhan Bilgen’in HDP’ye yönelik eleştirilere yer verdiği “Tersine Türkiyelileşme yaşanıyor” başlıklı açıklamasıyla ilgili bir değerlendirme yaptığını dile getirdi. CHP’li vekiller, Bilgen’in yaptığı yazılı açıklamanın kamuoyunda açık açık konuşulması ve tartışılması gerektiğini dile getirdiğini aktardı. Bilgen’in bu tartışmayı yalnızca HDP’nin değil, bütün partilerin yapması gerektiğine işaret ettiği belirtildi.

DEMOKRASİDE BİRLEŞİLMELİ

CHP’li vekiller, Bilgen’in 2023’te milletvekili seçimleriyle kurulacak Meclis’in Birinci Meclis’in görevi neyse o irade ile görev yapmasını beklediğini söylediğini ve “Cumhuriyet ve demokraside birleşilmesi gerek. Tabanda siyasi parti mensupları bir arada ancak siyasi partilerde üste çıkıldıkça siyasiler birbirinden uzaklaşıyor. Oysa ki bütün partilerin tabanları aynı” diye konuştuğunu aktardı. CHP’li vekiller Bilgen’in bütün siyasal partilerin birlik için kendine yön vermesi gerektiğini söylediğini dile getirdi.

Kılıç ve Hakverdi, Bilgen’in, kendisi ve Enis Berberoğlu’nun lehinde kararlar veren Anayasa Mahkemesi’yle ilgili tartışmalar konusunda, “Kurumların ışıklar üzerinden birbiri ile tartışmasını gereksiz ve ciddiyetsiz buluyorum. Darbeye karşı demokrasiyi bugüne kadar nasıl savunduysak, Anayasa Mahkemesi kararlarının uygulanmaması konusunda da aynı kararlı duruşu göstermemiz gerekiyor” dediğini aktardı.

Bu tür görüşmelerin daha önce açık görüş alanında gerçekleştirildiğini ifade eden CHP’li vekiller, Bilgen ile arada camın bulunduğu kapalı bir görüş alanında, kayıt altına alınan bir telefon aracılığı ile görüştürüldüklerini ve cezaevi yönetiminin de pandemi sürecini buna gerekçe gösterdiğini dile getirdi. CHP’li vekiller, Bilgen’in tek kişilik hücrede kaldığını, kendisine günlük yalnızca bir saat havalandırmaya çıkma hakkı verildiğini, havalandırma sırasında da kimseyle iletişim kurmasına izin verilmediğini dile getirdi.