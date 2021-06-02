CHP’li Yeşil: "Büyüyen ekonomideki yüzde yedi kimin cebine girdi?"
Cumhuriyet Halk Partisi Ankara Milletvekili Nihat Yeşil, TÜİK’in açıkladığı 2021 yılı ilk çeyrek için Gayrisafi Yurtiçi Hasılanın yüzde yedi büyüme oranını değerlendirerek büyümenin kağıt üstünde kaldığını ifade etti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2021 yılı ilk çeyrek büyüme oranı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında büyüdü. Beklenti anketlerinin üzerinde gelen yüzde 7’lik büyüme oranını değerlendiren Yeşil;
“TÜİK yine destan yazıyor. İğneden ipliğe yapılan zamları yurttaşın cebine yansıtmadan enflasyonu düşük gösterme konusunda büyük özveri gösteriyorlardı. Son gelen büyüme verisiyle de güven tazelediler” yorumunda bulundu.
BÜYÜMEDEN ESNAFIN HABERİ VAR MI?
2021 yılı ilk çeyreği boyunca hizmetler sektörünün kısıtlamalar nedeniyle uzun süre kapalı olmasına rağmen yüzde 5.9’luk bir büyümenin nasıl sağlandığının anlaşılamadığını ifade eden Yeşil,
“Lokantalar, restoranlar, spor salonları, kahvehaneler, okullar, kantinler kapalıydı ama hizmetler sektörü nasıl olduysa büyümeye devam etmiş. Madem hizmetler sektörü büyüyor, bundan esnafın niye haberi yok?” sorusunu sordu.
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