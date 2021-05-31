'Kuzen' Baran'dan büyüme açıklaması: Desteklerin yerine ulaştığını gösteriyor

31 Mayıs 2021 Pazartesi, 12:13

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Türkiye ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyüdü. Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, TÜİK verilerine ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Geçen yılın başından bu yana tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınının sınırların kapanmasına, ekonomik faaliyetlerin sekteye uğramasına neden olduğunu belirten Baran, "Tüm olumsuzluklara rağmen Türkiye ekonomisi, geçen yılın ikinci çeyreğindeki küçülme dışında ekonomisini geriletmeden süreci yönetti. Türkiye ekonomisi 2021 yılının ilk çeyreğinde beklentilerin üzerinde yüzde 7 büyüdü." dedi.

"Dünya tedarik zincirinin bozulması ve ham madde fiyatlarındaki yükselişe rağmen Türkiye'nin yeni pazarlara ulaşması ve ürün gamını çeşitlendirmesi sanayi üretimindeki gelişimini sürdürmesine yol açtı. İklim olumsuzlukları göz önüne alındığında tarımda küçülme beklentisi hakim olsa da aşılamanın yaygınlaşmasıyla turizm başta olmak üzere hizmet sektörü altındaki işletmelerin faaliyete geçmesi, bu alandaki büyümenin yükseleceğini gösteriyor." diyen Baran, TÜİK verileri için şu "değerlendirme"de bulundu:

"Bu veriler, Türkiye ekonomisinin temelinin sağlam olduğunu bir kez daha kanıtlarken, hükümetin istihdamı korumak başta olmak üzere üretim ve ticaretin devamlılığı için verilen desteklerinin azami ölçüde yerine ulaştığını gösteriyor. Aşı yaşının düşmesi ve aşılama hızının artmasıyla birlikte salgının ekonomimiz üzerindeki izlerinin kısa sürede silineceğine ve ekonomimizin bu süreçte alınan dersler doğrultusunda ilerleme kaydedeceğine inanıyoruz. Bu süreçte salgından en çok zarar gören hizmet sektörü desteklenmeye devam edilebileceği gibi, 31 Mayıs itibarıyla sona erecek olan KDV indirimlerinin de devam etmesi büyüme sürecine katkı sağlayacaktır."

EMİNE ERDOĞAN'IN KUZENİ

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kuzeni. Baran, ATO'nun 2016'da yapılan başkanlık seçimlerinde dönemin Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in oğlu Osman Gökçek'le yarışmıştı. Baran, Gökçek'e karşı seçimleri 86'ya karşı 100 oyla kazanıp ATO Başkanlığı koltuğuna oturmuştu.



