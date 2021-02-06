CHP'li Yılmazkaya: Mahalle esnafını bitiren zincir marketleri kim durduracak?"

06 Şubat 2021 Cumartesi, 13:44

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Gaziantep Milletvekili Bayram Yılmazkaya, zincir marketlerin fiyatlardaki tekelleşme ve yüksek fiyatlama konusunda yaşattığı mağduriyetlerle ilgili Meclis'te soru önergesi verdi.

Zincir marketlerin fiyatlardaki tekelleşme ve yüksek fiyatlama uygulamalarına karşı gerekli adımların bir an önce atılması gerektiğini belirten Yılmazkaya, “Her sokak ve caddede açılan bu zincir marketler A’dan Z’ye her şeyi satmaya başladı. Bunlar mahalle esnafına büyük darbe vuruyor. Zincir marketlerdeki fiyat oyununu CHP’li Vekil görüyor da, koskoca Ticaret Bakanlığı mı göremiyor?” dedi.

Her geçen gün tüm mahalle, sokak ve caddeleri dolduran ve elektronikten kırtasiyeye bütün ürünleri satan sözkonusu zincir marketlerin esnafı bitme noktasına getirdiğini vurgulayan Yılmazkaya, "Birbirlerine rakip olma adına yan yana ve karşılıklı açılan bu marketlerinde büyük fiyat aldatmacaları yapılmakta. Tüketicilerin aldatıldığı bu fiyat politikasıyla bir markette süt 5,25 kuruş ise diğer market zincirlerinde de (ŞOK- A-101, BİM) aynı fiyatlara satılıyor. Bu konuda Ticaret Bakanlığının gerekli denetimleri yapması gerek. Sadece bir kalemde değil onlarca kalemde aynı fiyat tekelini oluşturan bu market zincirleri tüketiciyi yanıltmaktadır. BİM, A-101 ve ŞOK market zincirleri sattıkları ve kendi fason ürettirdikleri benzer ürünleri kuruşu kuruşuna aynı fiyatlara sabitlemekte ve rekabet kurallarına aykırı hareket etmektedirler. Serbest rekabet kurallarına aykırı hareket ederek organize yapılan bu fiyat politikası vatandaşımızı zarar uğratmakta ve bu fiyat tekelleşmesi market zincirlerinin karını yükseltmektedir" dedi.

Yılmazkaya, zincir marketlerin fiyatlarındaki tekelleşme ve yüksek fiyatlama politikası konusunda yaşanan mağduriyetlerle ilgili gerekli adımların atılması mahalle esnafına da sahip çıkılması gerektiğini belirtti.

BAKAN PEKCAN'A SORULAR

Yılmazkaya, konuyla ilgili Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan’a şu soruları yöneltti;

1- Bu market zincirleri sattıkları onlarca temel üründe bir fiyat tekeli oluşturarak vatandaşı zarar uğratmakta. Kendi aralarında organize olarak vatandaşı zarara uğratan bu market zincirleri hakkında bir inceleme yapmayı düşünüyor musunuz?

2- Bakanlığınızın bu tip uygulamalara karşı yaptığı çalışmalar var mı?

3- Market zincirlerinin fiyatları organize bir şekilde sabitleyerek, rekabet kurallarına aykırı hareket etmesi sonucunda vatandaşın zarara uğramasını sağlayan bu tekelleşmenin yaptırımı veya cezai müeyyidesi nedir? Bakanlığınız süresince yapılan denetimlerde tespit edilen bu tip uygulamalar var mı? Varsan bu uygulamayı yapanlara kesilen caza bedeli firmalar özelindi ne kadardır?

4- Her Sokak ve caddede açılan bu market zincirleri A’dan Z’ye her şeyi satmaya başladı. Bu market zincirleri piyasada bir denge bırakmadı. Mahalle esnafı için daha adil bir rekabet ortamı şart! Bakanlık olarak bu zor şartlar altında mücadele veren mahalle esnafını korumak adına bir çalışmanız olacak mı?

5- Gıda dışında araç lastiğinden zücaciye, beyaz eşyadan kırtasiye malzemelerine, elektronikten konfeksiyona kadar her şeyi satmaya başlayan bu market zincirleri mahalle esnafına da büyük darbe vurmakta. Zincir marketlerden sonra eve teslim market uygulamaları da mahalle esnafını etkilemektedir. Kırtasiyeciyi, bakkalı, zücaciyeciyi ve birçok mahalle esnafını bu zincir marketlere karşı korumak adına bir düzenleme yapmayı planlıyor musunuz? Zincirler A’dan Z’ye her ürünü satıp haksız rekabet yaratıyor. Bakanlığınız bu haksız rekabeti görmekte midir?

6- Gıda ürünü satmak amacıyla açılan ancak her türlü ürünü satan marketlere karşı kendi sektörlerinde faaliyet gösteren yerel esnafımız rekabet edemeyecek konuma geldi. Küçük ölçekli firmaların ticarete devam edebilmesi için market zincirlerinin satış yapacağı ürünlere sınırlama getirilmesi gerek. Bu konuda bir çalışmanız var mıdır?

7- Tüm dünyada etkili olmaya devam eden pandemi, hemen hemen her kesimi derinden etkiledi ama küçük esnaf bu etkilerin altında kaldı. Kiralık ve satılık levhalarının asıldığı birçok küçük işletmeyi hemen her cadde ve sokak arasında görmek mümkün oldu. Zorunlu olarak kapatılan esnaf, maalesef ki uzun bir süredir birikimleriyle ve kredilerle ayakta durmaya çalışıyor. Ancak birikimleri biten ve kredilerini ödeyemeyen esnaf tükendi. Kazanç sağlayamayan ve dolayısıyla borçlarını ve kredilerini ödeyemeyen esnafın kredi borçları için ertelemenin dışında kalıcı bir çözümünüz var mı?



