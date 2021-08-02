CHP'nin yanıtı AKP'ye tweet sildirdi

Türkiye yanarken AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan yapılan paylaşım tepki çekti. CHP'nin verdiği yanıt sonrası AKP, paylaşımını sildi.

cumhuriyet.com.tr
02 Ağustos 2021 Pazartesi, 07:47
CHP'nin yanıtı AKP'ye tweet sildirdi
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Türkiye günlerdir yangınlarla mücadele ederken, AKP İstanbul İl Başkanlığı'ndan tepki çeken bir paylaşım geldi.

Katar'dan Türkiye'ye yardım amacıyla gönderilen ekiplerin haberini paylaşan AKP, "Katarlı itfaiyeciler Türkiye'de ücretsiz yangın söndürecekmiş" notuyla tweet attı. 

CHP, AKP'nin çirkin paylaşımına tepkisiz kalmadı. AKP'nin tweetini alıntılayarak, "Ülke yandı, Ak Parti #Kataristan savunmasında. Yitip giden canlardan, yanıp kavrulan memleketimizden utanın, beceriksizler!" ifadelerini kullandı. 

CHP'nin bu paylaşımının ardından AKP, tweetini sildi.

İşte o paylaşımlar:


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