CHP’ye geri dönen Kesimoğlu ilk ziyaretini gerçekleştirdi

24 Şubat 2021 Çarşamba, 09:09

Kesimoğlu, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesinde CHP’den istifa etmişti. 2019 Yerel seçimlerinde bağımsız aday olarak seçilen Kesimoğlu, CHP Grup toplantısında Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu tarafından rozet takılarak tekrar CHP saflarına katıldıktan sonra ilk resmî ziyaretini İç Anadolu Belediyeler Birliği Genel Sekreteri Salim Çoruk'a yaptı. Kesimoğlu ardından Yenimahalle Belediye Başkanı ve İç Anadolu Belediyeler Birliği Başkanı Fethi Yaşar'a da ziyarette bulundu.

Ziyaret sonrası açıklama ise Genel Sekreter Salim Çoruk tarafından yapıldı.

Çoruk, “Türkiye yerel yönetimcilik anlayışında parti ayrımı gözetmeksizin birçok il ve ilçe belediyesine çeşitli destekler veren, yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri ile de toplumda örnek olan İç Anadolu Belediyeler Birliği'nin değerli üyesi Sayın Kesimoğlu'nun ziyareti beni ve arkadaşlarımı mutlu etmiştir” dedi.