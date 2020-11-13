Çiğli, “Avrupa Spor Kenti” olmaya aday

13 Kasım 2020 Cuma, 12:54

Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını dolayısıyla online olarak gerçekleştirilen sunum toplantısına merkezi Brüksel’de olan Avrupa Spor Kentleri Federasyonu Başkanı Francesco Lupatelli ve altı farklı Avrupa ülkesinden komite üyeleri katılım gösterdi. Açılış konuşmasını Başkan Utku Gümrükçü’nün yaptığı sunumda, Çiğli Belediyesi bürokratları ve eğitmenleri; sportif yatırımlardan faaliyette olan branşlara, sporcu sayısından uygulanan eğitim metoduna ve beslenme programına, kısa vadeli hedeflerden uzun soluklu planlamalara kadar birçok konuda detaylı bilgilendirmede bulundu.

Toplantının kapanış konuşmasını yapan Francosco Lupatelli ise “Çiğli Belediyesi’nin kısa sürede yaptığı sportif yatırımlar dikkat çekici boyutta. Yapılan sunum oldukça etkiliydi. Ödülün Çiğli’ye gitmesi noktasında pozitif düşünceler içerisindeyim” ifadeleriyle sözlerini tamamladı.

Çiğli’yi yalnızca ülke içerisinde değil tüm dünyada tanınan ve örnek alınan bir kent haline getirmek amacıyla girişimlerini sürdürdüklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, “Kentimize kazandırdığımız Avrupa Diploması ve Avrupa Konseyi Partner Kenti ödüllerinden sonra son olarak Avrupa Spor Kentleri Federasyonu’nun verdiği Avrupa Spor Kenti ödülü için sunumumuzu yaptık. Bir buçuk yıllık süreçteki sportif yatırımlarımızı ve gelecek planlarımızı jüri başkanına ve üyelerine anlattık. Kültür-sanat alanında olduğu kadar sportif anlamda da Çiğlimizi uluslararası mecrada saygı duyulan kentlerinden birisi haline getirmek istiyoruz” dedi.



