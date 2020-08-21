Cihan Demirci'nin "Hayat Çizgisi" Karikatür Sergisi Kuşadası Seyakmer'de açılıyor...

21 Ağustos 2020 Cuma, 13:30





Kuşadası'nın kazandığı yeni bir kültür, eğitim merkezi olan ve Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi de bulunan SEYAKMER, içine düştüğümüz Covid-19 dönemi nedeniyle 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü resmi bir açılış yapmayacak ancak o gün hemen karşısındaki Muzaffer İzgü Parkı ile birlikte Seyakmer de açılmış olacak. Seyakmer'in bulunduğu bina Kuşadası'nın sevilen öğretmenlerinden rahmetli Sevil Altaş tarafından bu amaçla Kuşadası Belediyesine bağışlanmıştı.

Cihan Demirci'nin sergisiyle birlikte Muzaffer İzgü'ye ait özel eşyalar da Seyakmer'in bahçesinde sergilenirken, 27-28-29 Ağustos akşamlarında da Seyakmer'de ölümünün 3. yıldönümü anısına Muzaffer İzgü anısına söyleşiler ve film gösterileri de gerçekleşecek... Senarist-yazar-çizer Atay Sözer ve Sinema Yazarı Mesut Kara, Cihan Demirci ve Muzaffer İzgü'nün oğlu Ahmet Şahin İzgü de bu etkinliklere konuşmacı olarak katılacaklar...

Ayrıca Ferit Avcı ve Cihan Demirci, 27 Ağustos Perşembe günü çocuklar için sosyal mesafeli bir "Karikatür ve Mizah Atölyesi" gerçekleştirecek