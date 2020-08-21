Cihan Demirci'nin "Hayat Çizgisi" Karikatür Sergisi Kuşadası Seyakmer'de açılıyor...
42 yıldır mizah yazarı ve karikatürcü olarak mizah, çocuk ve gençlik edebiyatına emek veren, bugüne dek 54 kitabı yayınlanan Cihan Demirci'nin "Hayat Çizgisi" adlı 19. kişisel karikatür sergisi, 26 Ağustos - 5 Eylül 2020 arasında Kuşadası'nda kısa adı SEYAKMER olan Sevil-Yaşar Altaş Eğitim ve Kültür Merkezi'nde açılıyor...
Kuşadası'nın kazandığı yeni bir kültür, eğitim merkezi olan ve Dijital ve Materyal Çocuk Kütüphanesi de bulunan SEYAKMER, içine düştüğümüz Covid-19 dönemi nedeniyle 26 Ağustos 2020 Çarşamba günü resmi bir açılış yapmayacak ancak o gün hemen karşısındaki Muzaffer İzgü Parkı ile birlikte Seyakmer de açılmış olacak. Seyakmer'in bulunduğu bina Kuşadası'nın sevilen öğretmenlerinden rahmetli Sevil Altaş tarafından bu amaçla Kuşadası Belediyesine bağışlanmıştı.
Cihan Demirci'nin sergisiyle birlikte Muzaffer İzgü'ye ait özel eşyalar da Seyakmer'in bahçesinde sergilenirken, 27-28-29 Ağustos akşamlarında da Seyakmer'de ölümünün 3. yıldönümü anısına Muzaffer İzgü anısına söyleşiler ve film gösterileri de gerçekleşecek... Senarist-yazar-çizer Atay Sözer ve Sinema Yazarı Mesut Kara, Cihan Demirci ve Muzaffer İzgü'nün oğlu Ahmet Şahin İzgü de bu etkinliklere konuşmacı olarak katılacaklar...
Ayrıca Ferit Avcı ve Cihan Demirci, 27 Ağustos Perşembe günü çocuklar için sosyal mesafeli bir "Karikatür ve Mizah Atölyesi" gerçekleştirecek
Video Haberler
- Futbol oynamak isteyen kız çocuklarına destek
- Minibüsün ezdiği yavru köpek acı içinde kıvranarak öldü
- Restoranda kadını darbetti, serbest bırakıldı
- İbrahim Kalın'ı hedef alan video kaldırıldı iddiası
- Polisler, maske takmayan iki kadını darp etti
- BES istemeyen köylülere sert müdahale tepki çekti
- Bergüzar Korel: Yalvarıyorum sesimi duyun
- İBB’nin Kanal İstanbul afişlerine gece yarısı operasyonu
- Küçük çocuğun yolcu otobüsünü kullanması pes dedirtti
- Ankara’da polis bir genci böyle copladı!