Çıkmaz sokaktaki park, bir gecede yol oldu, mahalleli nöbette

07 Ekim 2020 Çarşamba, 02:00

AKP’li Üsküdar Belediyesi, Barbaros mahallesi Çamlık Sokak’ta bulunan park alanını bir gecede yola çevirdi. Mahalle sakinleri söz konusu arazinin deprem toplanma alanı olduğunu belirterek ilgili kurumlara itiraz etti. Bu yolun yalnızca Validebağ Korusu’nun karşısındaki subay lojmanları yerine inşaat projesi yapan DAP Yapı’ya yarayacağını anlatan bölge sakinleri, alanda nöbet tutmaya başladı. Bölge sakinleri yol çalışmasının bir an önce durdurulmasını ve arazinin yeniden yeşil alana dönüştürülmesini istiyor.

İlçe belediyesinin CHP’li meclis üyesi Doğan Tekel ise parkın yola çevirileceğine ilişkin mecliste hiçbir karar alınmadığına dikkat çekti.

‘NEFES ALAMAYIZ’

Bölge sakinlerinin avukatı Onur Cingil, söz konusu yolun yapılmasıyla DAP Yapı’nın yaptığı projeden çıkan bir aracın kolaylıkla köprüye bağlanmasının kolaylaşacağını vurguladı.

Şule Cimilli Özcan, 20 yıldır Çamlık Sokak’ta oturduğunu vurgulayarak “Yaşlılarımızın, çocuklarımızın oturduğu yeşil alanımızı ve deprem toplanma alanımızı kaybediyoruz. En başından beri 35 senedir burası yeşil alan. Biz halkız ve bu yol bizim yararımıza değil. Binalarımızı sıyırarak geçecek bu yol. Camlarımızı bile açamayacağız. Nefes alamayacağız” dedi.