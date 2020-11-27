"Çılgın projem" sözlerini hatırlatan Özkoç: Erdoğan İmamoğlu'ndan özür dilemelidir
CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kanal İstanbul için 'benim çılgın projem' sözlerini anımsatarak, "Daha önce devlet projesi demişti. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, 'bu bir devlet projesi değil' deyince kendine soruşturma açıldı. Kimin projesiymiş? Recep Tayyip Erdoğan'ın çılgın projesiymiş. Recep Tayyip Erdoğan, derhal Ekrem İmamoğlu'ndan özür dilemelidir" diyerek çağrı yaptı.
Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul'a ilişkin 'Benim çılgın projemdir, yakında ihaleye çıkacağız' sözlerine tepki gösterdi. Özkoç, projeye ilişkin Erdoğan'ın daha önce 'devlet projesi' dediğini belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, 'bu bir devlet projesi değil' deyince kendine soruşturma açıldı. Şimdi kendisi ithaf etti. Kimin projesiymiş? Recep Tayyip Erdoğan'ın çılgın projesiymiş" dedi.
"İMAMOĞLU'NA VE MİLLETE ÖZÜR BORCU VAR"
Erdoğan'ın İBB Başkanı İmamoğlu'ndan özür dilemesi gerektiğini vurgulayan Özkoç, "Kendisine ve millete bir özür borcu vardır. Çünkü biz onun söylediği yalanları artık takip edemiyoruz" dedi.
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