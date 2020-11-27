"Çılgın projem" sözlerini hatırlatan Özkoç: Erdoğan İmamoğlu'ndan özür dilemelidir

27 Kasım 2020 Cuma, 23:39

Özkoç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kanal İstanbul'a ilişkin 'Benim çılgın projemdir, yakında ihaleye çıkacağız' sözlerine tepki gösterdi. Özkoç, projeye ilişkin Erdoğan'ın daha önce 'devlet projesi' dediğini belirterek, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu, 'bu bir devlet projesi değil' deyince kendine soruşturma açıldı. Şimdi kendisi ithaf etti. Kimin projesiymiş? Recep Tayyip Erdoğan'ın çılgın projesiymiş" dedi.

"İMAMOĞLU'NA VE MİLLETE ÖZÜR BORCU VAR"

Erdoğan'ın İBB Başkanı İmamoğlu'ndan özür dilemesi gerektiğini vurgulayan Özkoç, "Kendisine ve millete bir özür borcu vardır. Çünkü biz onun söylediği yalanları artık takip edemiyoruz" dedi.