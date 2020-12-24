Çin Alibaba hakkında 'tekelcilik' soruşturması başlattı

24 Aralık 2020 Perşembe, 11:58

Çin Devlet Konseyi'ne bağlı Devlet Piyasa Denetleme ve Düzenleme İdaresi (SAMR) tarafından yapılan yazılı açıklamada, soruşturmanın e-ticaret devi Alibaba'nın şüphelenilen bazı tekelci faaliyetlerinin araştırılması için açıldığı kaydedildi.

Soruşturma kapsamında, şirkete bağlı finans kuruluşu Ant Grup'un yöneticileri ifade vermeye çağırıldı.

Ant Grup'tan yapılan açıklamada, piyasa düzenleyicisi SAMR ile iş birliği yapılacağı bildirildi.

SAMR'ın bu adımı iktidardaki Çin Komünist Partisi'nin (ÇKP) hızla büyüyen teknoloji sahasını kontrol etme çabası olarak yorumlanırken, partinin özellikle bu alandaki tekelcilikle mücadele kapsamında girişimlerini artırması bekleniyor.

Çinli yetkililer, Alibaba'nın Ant Grup için planladığı 37 milyar dolar değerindeki halka arzı da geçen ay durdurmuştu.

SAMR, 14 Aralık'ta, bazı satın almalarda onay istemedikleri için e-ticaret devi Alibaba ve Tencent Holdings'i 76 bin 500'er dolar para cezasına çarptırmıştı.

Alibaba'nın kurucusu Jack Ma, 59 milyar dolarlık serveti ile Çin'in en zengin girişimcisi olarak öne çıkıyor.