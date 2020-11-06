Çin lideri Xi’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a taziye mesajı

06 Kasım 2020 Cuma, 14:05

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, İzmir’de meydana gelen deprem nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a bir taziye mesajı gönderdi.

Gönderdiği mesajda, Türkiye’de meydana gelen ve büyük can kaybına yol açan depremi üzüntüyle öğrendiklerini kaydeden Xi Jinping, “Çin hükümeti ve halkı adına, depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine ve yakınlarına en derin başsağlığı, yaralılara da en samimi geçmiş olsun dileklerimi iletmek istiyorum” ifadelerini kullandı.



