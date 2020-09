Cinayetle suçlanan İranlı güreşçi Navid Afkari idam edildi

İran devlet medyasının aktardığına göre, İran'ın şampiyon güreşçisi Navid Afkari, bu sabah saatlerinde idam edildi.

27 yaşındaki Afkari, Fars eyaletindeki benzim zammı protestoları sırasında belediye çalışanı Hasan Türkmen’i bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklandı.

Afkari dava sonucunda idam cezasına çarptırılırken, mahkeme güreşçinin kardeşleri Vahid ve Habib’e de 54 ve 27 yıl hapis cezası verdi.

Güney Fars ili adalet dairesi başkanının duyurduğu idamın, bu sabah saatlerinde kurbanın ailesinin ısrarı üzerine yasal prosedürler uygulandıktan sonra gerçekleştiği belirtildi.

İdam kararının geçen günlerde duyurulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran'a idamı durdurma çağrısında bulunmuştu.

Trump resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın muhteşem ve ünlü güreş starı 27 yaşındaki Afkari'yi idam edeceğini duyuyoruz. Afkari'nin tek eylemi sokaklardaki hükümet karşıtı protestolara katılmak" ifadesine yer vermişti.

Hearing that Iran is looking to execute a great and popular wrestling star, 27-year-old Navid Afkarai, whose sole act was an anti-government demonstration on the streets. They were protesting the “country’s worsening economic situation and inflation”...