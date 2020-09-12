Cinayetle suçlanan İranlı güreşçi Navid Afkari idam edildi

İran'da iki yıl önceki hükümet karşıtı gösterilerde bir belediye çalışanını öldürmekle suçlanan şampiyon güreşçi Navid Afkari'nin bu sabah idam edildiği açıklandı.

İHA
12 Eylül 2020 Cumartesi, 13:02
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İran devlet medyasının aktardığına göre, İran'ın şampiyon güreşçisi Navid Afkari, bu sabah saatlerinde idam edildi.

27 yaşındaki Afkari, Fars eyaletindeki benzim zammı protestoları sırasında belediye çalışanı Hasan Türkmen’i bıçaklayarak öldürdüğü suçlamasıyla tutuklandı.

Afkari dava sonucunda idam cezasına çarptırılırken, mahkeme güreşçinin kardeşleri Vahid ve Habib’e de 54 ve 27 yıl hapis cezası verdi.

Güney Fars ili adalet dairesi başkanının duyurduğu idamın, bu sabah saatlerinde kurbanın ailesinin ısrarı üzerine yasal prosedürler uygulandıktan sonra gerçekleştiği belirtildi.

TRUMP PAYLAŞIM YAPMIŞTI

İdam kararının geçen günlerde duyurulmasının ardından ABD Başkanı Donald Trump, İran'a idamı durdurma çağrısında bulunmuştu.

Trump resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "İran'ın muhteşem ve ünlü güreş starı 27 yaşındaki Afkari'yi idam edeceğini duyuyoruz. Afkari'nin tek eylemi sokaklardaki hükümet karşıtı protestolara katılmak" ifadesine yer vermişti.

Ancak Tahran yönetimi geri adım atmadı. İran devlet televizyonunun duyurduğuna göre, Afkari bu sabah Fars eyaletinde idam edildi.


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