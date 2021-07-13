Çin'de otel binası çöktü: 8 ölü
Çin'de bir otel binasının çökmesi sonucu 8 kişi hayatını kaybetti.
Çin basınında yer alan haberlere göre, ülkenin Jiangsu eyaletine bağlı Suzhou kentinde bir otel binası çöktü.
Acil Durum Yönetimi Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgeye arama kurtarma ekiplerinin gönderildiği ve şimdiye kadar 8 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.
Açıklamada, 14 kişinin otel enkazından kurtarıldığı ve 9 kişinin kayıp olduğu kaydedildi.
54 odalı otelin 2018'de hizmete açıldığı belirtildi.
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