Çin'in geliştirdiği aşının kullanımı Çin'de yasak iddialarına ilişkin Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan açıklama
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara Çin aşısı onaylı değil iddiaları ile ilgili açıklamalarda bulundu.
Çin‘in İstanbul Başkonsolosu Cui Wei, bugün Türkiye‘ye ulaşan Çin’in ürettiği koronavirüs aşısının Çin’de kullanımının yasak olduğunu söylediği iddia edildi.
İddianın ardından Çin İstanbul Başkonsolosluğu Sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, "Bir yalan haber daha. Başkonsolosumuz hiçbir zamanda Çin'de aşının yasak olduğunu söylememişti. Gerçek: Temmuz ayından itibaren Çin'de aşının acil kullanımı başlatılmış durumda, Aralık ayında Çin'de farklı eyaletlerde aşının toplumdaki uygulanması da başlatılmıştır" denildi.
"ÖN BİLGİYE SAHİBİZ"
Konuya dair bir açıklamada Bilim Kurulu Üyesi Ateş Kara'dan geldi.
Kara şunları söyledi:
"Bu aşının Çin'de 300 bin nüfuslu bir kasabada tamamen uygulandığını ve Çin genelinde toplam 1 milyon doz olarak uygulandığını biliyoruz. Ama bu bilgiler resmi bilgiler değil bize sunulan ön bilgiler."
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