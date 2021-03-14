Cinsel istismarda bulunduğu iddia ettiği kişiyi bıçaklarak öldürdü
Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde Ali M., kendisine cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği Afgan uyruklu Nur Muhammet'i bıçaklayarak öldürdü.
Düzce Kaynaşlı’ya bağlı Üçköprü Köyü’nde saat 19.00 sıralarında Afganlı gençler kaldıkları evde uyuşturucu içtikten sonra iddiaya göre Nur Muhammet, vatandaşı Ali M.’ye cinsel tacizde bulundu. İkili arasında çıkan kavga sırasında Ali M., Nur Muhammet’i göğsünden defalarca bıçakladı. Nur Muhammed, bıçak darbeleriyle olay yerinde yaşamını yitirdi.
8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Haber verilmesi üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, Ali M. ile birlikte 8 kişiyi gözaltına alarak Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürdü.
SORUŞTURMA SÜRÜYOR
Nur Muhammet’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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