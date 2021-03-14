Cinsel istismarda bulunduğu iddia ettiği kişiyi bıçaklarak öldürdü

14 Mart 2021 Pazar, 20:57

Düzce Kaynaşlı’ya bağlı Üçköprü Köyü’nde saat 19.00 sıralarında Afganlı gençler kaldıkları evde uyuşturucu içtikten sonra iddiaya göre Nur Muhammet, vatandaşı Ali M.’ye cinsel tacizde bulundu. İkili arasında çıkan kavga sırasında Ali M., Nur Muhammet’i göğsünden defalarca bıçakladı. Nur Muhammed, bıçak darbeleriyle olay yerinde yaşamını yitirdi.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Haber verilmesi üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, Ali M. ile birlikte 8 kişiyi gözaltına alarak Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürdü.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR



Nur Muhammet’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.