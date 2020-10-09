CNN muhabirinin Beyaz Saray rakunuyla imtihanı
ABD’de canlı yayın için hazırlanan CNN muhabiri Joe Johns’un Beyaz Saray bahçesinde bir rakunla olan mücadelesi kameralara yansıdı.
Beyaz Saray’ın bahçesince canlı yayın için hazırlık yapan CNN muhabiri Joe Johns’un yanına bir rakun geldi. Johns ise rakunun uzaklaşmasını sağlamak için önce rakuna bağırdı ve daha sonra rakuna bir cisim fırlattı. Johns durum karşısında siyan ederek, “Lanet olası rakunlar adamım. Bu ikinci kez oluyor. Ne zaman canlı yayına çıkmak üzere olsam rakunlar geliyor” ifadelerini kullandı. O anlar kameraya yansıdı.
Başka bir CNN sunucusu Alisyn Camerota’nın bu anları sosyal medya hesabında paylaşmasıyla, görüntüler sosyal medyada ilgi odağı oldu.
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