CNN: Trump’ı kaybettiğine ikna etmek için damadı devreye girdi
ABD 59’uncu başkanlık seçimlerinde Demokratların adayı Joe Biden ile Cumhuriyetçilerin adayı Donald Trump arasında çekişmeli bir yarış yaşandı. Resmi olmayan sonuçlara göre kazananın Joe Biden olduğunu kabul etmeyen Trump’ı ikna için damadı Jared Kushner’in devreye girdiği iddia edildi.
ABD başkanlık seçimlerini resmi olmayan sonuçlara göre kaybeden Donald Trump, seçim sonuçlarını kabul etmediğini belirtti. CNN International tarafından ikna için damadı Jared Kushner'in devreye girdiği iddia edildi.
CNN’den Kaitlan Collins’in haberine göre, Joe Biden'ın ABD'nin 46’ncı başkanı seçildiğini reddeden ve seçimin henüz bitmediğini öne süren Trump'a damadının müdahale ettiği öne sürüldü. Kushner'in Trump'a seçim sonuçlarını kabul etmesi için konuştuğu belirtildi.
"ARTIK ÇEKİLİN" TAVSİYESİ
CNN Beyaz Saray’dan konuşan kaynaklarına dayandırdığı haberinde, Trump’ın damadı ve aynı zamanda danışmanı da olan Jared Kushner’ın “kayınpederine” “yarıştan artık çekilin” tavsiyesinde bulunduğunu aktardı. Taraflar ise henüz iddiayı doğrulamadı.
Donald Trump sosyal medya hesabından, "Seçimi kazandım ama gözlemcilerimizin görmesine izin verilmeyen kötü şeyler yaşandı" açıklamasını yapmıştı.
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