Çocuğa cinsel istismarda bulunduğu için tutuklandı, 'bir aya dışarı çıkarım' dedi
Yalova’da 3 sene önce dokuz yaşındaki bir kıza cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen Emirhan Arslan tutuklandı.
Türkiye’nin konuştuğu, evlilik vaadiyle insanları dolandıran sahte gelin Melisay Tosun’u evlilik çetesine soktuğu iddiasıyla bir televizyon programına dahil edilen Emirhan Arslan’ı televizyonda görünce, kendisine 3 sene önce cinsel saldırıda bulunan kişi olduğunu ailesine söyleyen kız çocuğunun ifadesi ve ailenin şikayetçi olması üzerine Yalova polisi harekete geçti.
Yalova polisinin bildirmesi üzerine İstanbul Küçükçekmece Asayiş Büro ekipleri, dün canlı yayın esnasında Emirhan Arslan’ı gözaltına aldı. Gece saat 23.00’te Yalova’ya getirilen Arslan, Yalova İl Emniyet Müdürlüğü’ne teslim edildi. Gece boyu sorgusu devam eden şahıs, bugün adliyeye sevk edildi. Emirhan Arslan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak İzmit Kandıra Cezaevi’ne gönderildi.
Adliyeden ekipler tarafından çıkarılan Emirhan Arslan, gazetecilerin “Nasıl küçücük bir çocuğu istismar edersin” sorusuna “Ben yapmadım, bir aya çıkarım” cevabını verdi.
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