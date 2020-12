'Çocukça Caz Konseri', akordeon ustası Edward Aris'in eşliğinde düzenlendi

26 Aralık 2020 Cumartesi, 16:06

Kadıköy Belediyesi’nin çocukların sanat eğitimine destek vererek çok boyutlu düşünmelerine ve estetik duygularının gelişimine katkı sağlamak için hizmete açtığı Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri, her yıl aralık ayında yeni yılı müzikle karşılamak için “Çocukça Caz Konseri” veriyor.

Geleneksel hale gelen konser, bu yıl 25 Aralık Cuma günü Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nde gerçekleşti. Her yıl, cazın önemli isimlerinden konukları da sahnesinde ağırlayan konserin bu yılki konuğu, akordeon ustası Edward Aris oldu. Aris’in, Çocuk Sanat Merkezi öğrencileri ve öğretmenleriyle birlikte sahneye taşıdıkları eserler arasında “Autumn leaves" ve "Fly me to the moon” gibi caz müziğine damgasını vurmuş eserler yer aldı.

Yeldeğirmeni Sanat Merkezi’nin kendisine özgü akustik ortamında gerçekleşen konser izleyicilere keyifli bir akşam sundu.

Çocuk Sanat Merkezi'nde 3 yaşından 14 yaşına kadar öğrenciler, alanında uzman öğretmenlerden eğitim alıyor. Merkez 2007 yılında enstrüman kursları ile başladığı yolculuğuna dans, bale, drama ve resim kurslarını da ekleyere sanata duyarlı nesillerin yetişmesine katkı sağlıyor. Pandemi sürecinde yüz yüze eğitime ara veren Çocuk Sanat Merkezi’nde eğitimler çevrimiçi olarak devam ediyor.