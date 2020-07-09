Çorlu kazasının 2. Yıldönümünde aileler adalet arıyor: Adalet raylarda kalmasın

09 Temmuz 2020 Perşembe, 06:00

Çorlu’da 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasının 2. yıldönümü dolayısıyla dün hayatını kaybedenlerin yakınları anma töreni düzenledi. Kazada kızını, iki kardeşini ve yeğenini kaybeden Zeliha Bilgin, “Şu anda kendimi katilimin evinde hissediyorum, Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları (TCDD) benim ve 25 ailenin gözünde bir katil. Katilsiniz, adaletsizsiniz, vicdansızsınız. Cennet gibi hayatlarımızı cehenneme çevirdiniz” dedi.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 8 Temmuz 2018’de Uzunköprü-Halkalı seferini düzenleyen trenin devrilmesi sonucu 25 kişi hayatını kaybetti, 328 kişi de yaralandı. Katliamın 2. yıldönümünde acılı aileler anma töreni düzenledi.

Trenin kalkış durağı olan Uzunköprü Tren İstasyonu’nda düzenlenen törene Uzunköprü Belediye Başkanı Özlem Becan katıldı.

‘25 AİLE KENETLENDİK’

Kazada hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz, burada yaptığı konuşmada, “Gerçek sorumlulara ya korunmak için mevki atlatılıyor ya korunmak için görevden alınıyor. Ama biz bu isimleri nasıl ki 25 canımızın ismini unutmayacaksak ve o acıyı hep hissedeceksek, onların da sorumluların ismini de artık onlar kadar iyi ezberledik. Çok üzgünüm bu acıyı bize yaşattıkları için, çok üzgünüm böyle bir ülkede katillerin korunduğu için. Biz 25 kişinin ailesi olarak kenetlendik. Hepimizin acısı bir. Benim yüreğim burada bütün annelerin, babaların acısı. Benim yüreğim burada annesini, babasını, kardeşini kaybeden bütün insanların acısı. Hepimiz aynı acıyı çekiyoruz. Bu katliamın üzerine gideceğiz. Adalet istiyoruz, adalet rayların alında kalmasın istiyoruz” dedi.

ÇELENK TEPKİSİ

Kazada babası İrfan Kurt’u kaybeden Elif Kurt ise konuşmalar sırasında bırakılan çelengin görevliler tarafından kaldırılmasına tepki gösterdi. Kurt, “Ne yazık ki acılarımızı anmamıza izin vermediler. Dua okunurken koyduğumuz çelengi yerinden kaldırdılar. Çelengi alıp işletmenin kapısına koydum. Oraya koyamayacağımı söylediler. ‘Bugün kara gün, bu çelenk de TCDD’nin kara imzasıdır. Bu çelenk de kara imza olarak kapınızda duracak’ dedim. Herkesin gözyaşı döktüğü bugünde şef yüzüme güldü. Bu kara çelenk kaldırılırsa 25 kişinin vebali üzerinde olacaktır. O kara leke onların kapısında kalacak” dedi. Konuşmaların ardından katliamda eşini kaybeden ve yaralı kurtulan Ekrem Tuna’nın Uzunköprü Tren İstasyonu karşısındaki evine yaptırdığı Çorlu tren katliamı anıtı ziyaret edildi.