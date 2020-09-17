Çorlu tren katliamında oğlu Oğuz Arda'yı kaybeden Mısra Öz, hakaret suçundan hâkim karşısına çıkacak

17 Eylül 2020 Perşembe, 09:19

Çorlu’da 8 Temmuz 2018 tarihinde meydana gelen 7’si çocuk 25 kişinin yaşamını yitirdiği tren katliamında oğlu Oğuz Arda Sel’i kaybeden Mısra Öz’e ‘Kamu görevlisine hakaret’ suçlamasıyla açılan davanın ilk duruşması bugün görülecek.

Attığı tweetler nedeniyle mahkeme heyetine hakaret ettiği öne sürülerek hakkında ‘kamu görevlisine hakaret’ davası açılan Öz için 17 aydan 49 aya kadar hapis cezası talep ediliyor. Duruşma bugün Çorlu 5. Asliye Ceza Mahkemesi’nde saat 11.25’te görülecek.

7’Sİ ÇOCUK, 25 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞ, 328 KİŞİ DE YARALANMIŞTI



Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden İstanbul Halkalı’ya gitmek üzere hareket eden, 362 yolcu ve 6 personelin bulunduğu yolcu treni, 8 Temmuz 2018’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak, devrilmişti. Yaşanan katliamda 7’si çocuk, 25 kişi yaşamını yitirmiş, 328 kişi de yaralanmıştı.

Davanın Adalet Sarayı Konferans Salonu’nda yapılan ilk duruşmasında kazazedelerin aileleri yer olmadığı gerekçesiyle salona alınmamış ve aileler darp edilmişti.

Asıl sorumluların yargılanmadığını ifade eden aileler sık sık ‘gerçek sorumluları yargılayın’ çağrısında bulununuyor.