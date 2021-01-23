Covid-19'a karşı bağışıklık ne kadar sürüyor?

23 Ocak 2021 Cumartesi, 11:40

Hafta başında Nature bülteninde yayımlanan bulgular, bağışıklık sisteminin bu virüsü “hatırladığına” ve antikorların kalitesini enfeksiyon geçtikten sonra bile artırmaya devam ettiğine yönelik en güçlü kanıtları sunuyor.

Enfeksiyondan aylar sonra üretilen antikorların, SARS-CoV-2’nin yanısıra virüsün Güney Afrika çeşidi gibi mutasyon geçirmiş versiyonlarını engellemede artan bir kabiliyet sergilediği görülmüş.

Araştırmacılar, bağışıklık hücrelerinin ürettiği bu gelişmiş antikorların evrim geçirmeye devam ettiğini bulmuşlar. Görünüşe göre bu durumun sebebi, virüsün bağırsak dokusunda gizlenen kalıntılarına devamlı olarak maruz kalınması.

Araştırmacılar yeni bulgulara dayalı olarak, iyileşen hastanın virüsle bir sonraki defa karşılaştığında verilen cevabın hem daha güçlü, hem de daha etkili olabileceğini; bu sayede yeniden enfeksiyonun önlenebileceğini düşünüyor.

Moleküler Bağışıklıkbilim Laboratuvarı müdürü profesör Michel C. Nussenzweig, “Bu haberler gerçekten heyecan verici” diyor. “Burada gördüğümüz türden bağışıklık cevabı, vücudun yeniden maruz kalım esnasında virüse hızlı ve etkili bir cevap sunmasını sağlayarak epey uzun bir süre koruma sağlayabilir.” Nussenzweig’in takımı, ABD’nin New York şehrindeki salgının ilk günlerinden bu yana COVID-19 hastalarındaki antikor cevabını izlemiş ve tanımlamış.

Kaynak: Popular Science