Covid-19'a karşı bağışıklık ne kadar sürüyor?
SARS-CoV-2’yi yenen insanların sayısı arttıkça, önemli bir soru ortaya çıktı: Bu kişilerin yeni koronavirüse karşı bağışıklığı ne kadar sürecek? Rockefeller Üniversitesi’nde yapılan yeni bir çalışma, bu konuda ümit verici bir cevap sunuyor ve iyileşen Covid-19 hastalarının virüse karşı en az altı ay ve büyük olasılıkla çok daha uzun süre korunduğunu ileri sürüyor.
Hafta başında Nature bülteninde yayımlanan bulgular, bağışıklık sisteminin bu virüsü “hatırladığına” ve antikorların kalitesini enfeksiyon geçtikten sonra bile artırmaya devam ettiğine yönelik en güçlü kanıtları sunuyor.
Enfeksiyondan aylar sonra üretilen antikorların, SARS-CoV-2’nin yanısıra virüsün Güney Afrika çeşidi gibi mutasyon geçirmiş versiyonlarını engellemede artan bir kabiliyet sergilediği görülmüş.
Araştırmacılar, bağışıklık hücrelerinin ürettiği bu gelişmiş antikorların evrim geçirmeye devam ettiğini bulmuşlar. Görünüşe göre bu durumun sebebi, virüsün bağırsak dokusunda gizlenen kalıntılarına devamlı olarak maruz kalınması.
Araştırmacılar yeni bulgulara dayalı olarak, iyileşen hastanın virüsle bir sonraki defa karşılaştığında verilen cevabın hem daha güçlü, hem de daha etkili olabileceğini; bu sayede yeniden enfeksiyonun önlenebileceğini düşünüyor.
Moleküler Bağışıklıkbilim Laboratuvarı müdürü profesör Michel C. Nussenzweig, “Bu haberler gerçekten heyecan verici” diyor. “Burada gördüğümüz türden bağışıklık cevabı, vücudun yeniden maruz kalım esnasında virüse hızlı ve etkili bir cevap sunmasını sağlayarak epey uzun bir süre koruma sağlayabilir.” Nussenzweig’in takımı, ABD’nin New York şehrindeki salgının ilk günlerinden bu yana COVID-19 hastalarındaki antikor cevabını izlemiş ve tanımlamış.
Kaynak: Popular Science
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