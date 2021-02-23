Covid: Dijital Seyahat Kartı uygulaması 'birkaç hafta içinde' indirilebilecek

23 Şubat 2021 Salı, 15:13

PA Media



Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği (IATA), dijital Covid Seyahat Kartı uygulamasının birkaç hafta içinde çıkacağını duyurdu. Dijital kartlar, iOS ve Android platformlardan ücretsiz olarak indirilebilecek.

Bu kartta yolcuların Covid-19 testi ve aşı bilgileri bulunacak.

Kartta, testler ve aşıların yetkili kurumlar tarafından yapılıp yapılmadığı bilgisi de yer alacak.

IATA, birçok ülkede koronavirüs salgını nedeniyle sıkı karantina ve diğer önlemlerin uygulandığı bir dönemde bu kartın uçak yolculuklarının yeniden başlayabilmesinde büyük önemi olacağını söylüyor.

Kuruluşun havalimanları ve dış ilişkilerinden sorumlu bölge direktörü Vinoop Goel, "Asıl mesele güven. Yolcular yaptırdıkları testin doğru olduğuna ve bunun onlara ülkeye girmelerini sağlayacağına güvenmeliler" dedi.

Goel, "Hükümetlerin de testlerin doğru olduğuna ve istedikleri koşulları karşıladığından emin olmaları gerekiyor" diye konuştu.

'BAZI ÜLKELER KAĞIT SERTİFİKADA ISRAR EDİYOR'

IATA, Seyahat Kartı'nın "modüler" olarak tasarlandığını ve bazı ülkelerde uygulanmaya başlanan diğer dijital çözümlerle uyumlu olacağını söylüyor.

Singapur Hava Yolları, Aralık'ta seyahat kartını deneyen ilk havayolu şirketi olmuştu.

Etihad, Emirates, Qatar Hava Yolları ve Yeni Zelanda Hava Yolları da deneme amaçlı uygulamalar yapıyor.

IATA, Asya-Pasifik bölgelerinde hizmet veren diğer havayolu şirketleriyle kart konusunda görüşmeler yapıldığını açıkladı.

IATA yetkilileri, bazı hükümetlerin fiziki belgelerde ısrar etmesinin mobil uygulamanın devreye sokulmasını geciktirdiğini söylüyor.

Goel, "Örneğin Kore Cumhuriyeti (Güney Kore) kağıt sertifikalar istiyor. Seul hükümetini dijital sertifikaları kabul etmesi için ikna etmeye çalışıyoruz" dedi.

Havayolu taşımacılığı sektörü umutlarını karantinasız seyahatlerin başlamasına bağlamış durumda. Ancak sektör temsilcileri IATA'nın mobil uygulamasıyla bile bu konuda hızlı ilerleme sağlanamayabileceğini belirtiyor.

IATA'nın verilerine göre koronavirüs salgını sırasında 2020'de talep, 2019'a oranla yaklaşık yüzde 70 azaldı.

Sektör yetkilileri 2021'nin toparlanma yılı olmasını bekliyor. Ancak aşılama programının sorunu hemen çözmesi beklenmiyor. IATA, Dijital Seyahat Kartı'nı bu nedenle çıkarmak istediğini söylüyor.

IATA Asya-Pasifik Bölgesi Direktörü Conrad Clifford, "Uzun zaman alacak. 12 ila 24 ay alabileceğini düşünüyoruz. Ve her şey büyük oranda küresel aşı erişimine bağlı. Bu nedenle sınırların yeniden açılması için aşı ve testlerin bir arada uzun vadeli bir çözüm olabileceğini düşünüyoruz" dedi.