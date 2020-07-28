Cuma günü çekilen, Ayasofya kalabalığının uydu fotoğrafları ortaya çıktı
Reuters haber ajansı, yoğun tartışmaların ardından ibadete açılan Ayasofya'nın, ibadete açıldığı gün olan 24 Temmuz 2020'de çekilmiş uydu görüntülerini yayınladı.
Tüm dünya aylardır, Ayasofya'nın müze statüsü değiştirilerek Cami olarak ibadete açılmasına yönelik gelişmelere kilitlenmişken 24 Temmuz'da ilk Cuma namazı kalabalık bir kitle eşliğinde kılındı. Toplanan kalabalık uydu görüntülerine de yansıdı.
Uluslararası haber ajansı Reuters’ın Maxar Technologies isimli şirket aracılığıyla paylaştığı fotoğraflarda tarihi yarımadadaki kalabalık kitle görülebiliyor.
Sözcü'de yer alan haber göre, 24 Temmuz’da gerçekleşen cuma namazındaki kalabalığın Ayasofya’nın önünde, tramvay yolunda, Sultanahmet ile Ayasofya arasındaki havuzlu parkta yoğunlaştığı görülüyor.
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