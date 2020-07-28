Cuma günü çekilen, Ayasofya kalabalığının uydu fotoğrafları ortaya çıktı

28 Temmuz 2020 Salı, 13:12

Tüm dünya aylardır, Ayasofya'nın müze statüsü değiştirilerek Cami olarak ibadete açılmasına yönelik gelişmelere kilitlenmişken 24 Temmuz'da ilk Cuma namazı kalabalık bir kitle eşliğinde kılındı. Toplanan kalabalık uydu görüntülerine de yansıdı.



Uluslararası haber ajansı Reuters’ın Maxar Technologies isimli şirket aracılığıyla paylaştığı fotoğraflarda tarihi yarımadadaki kalabalık kitle görülebiliyor.

Sözcü'de yer alan haber göre, 24 Temmuz’da gerçekleşen cuma namazındaki kalabalığın Ayasofya’nın önünde, tramvay yolunda, Sultanahmet ile Ayasofya arasındaki havuzlu parkta yoğunlaştığı görülüyor.