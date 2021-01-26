Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nın 'AYM ve AİHM kararları' ile ilgili sözlerine CHP'den sert yanıt

CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum'un, "AYM ve AİHM kararlarının esastan bağlayıcı değil, yönlendiricidir" sözlerine ilişkin, "Böyle bir hukuk bilmezlik olamaz. Bu tam bir aymazlıktır. Böyle bir tartışma yürütüyorsanız, Anayasa’ya karşı suç işliyorsunuz demektir " dedi.

cumhuriyet.com.tr
26 Ocak 2021 Salı, 14:20
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'nın 'AYM ve AİHM kararları' ile ilgili sözlerine CHP'den sert yanıt
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TBMM Adalet Komisyonu Üyesi Bülbül, Uçum'un, Anayasa Mahkemesi (AYM) ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne (AİHM) yönelik sözlerine tepki gösterdi. Bülbül, "Madem bağlayıcı değil  bu sözleşme neden var?” diye sorarak,  "AYM ülkemizin en üst yargı merciidir. AİHM ise ülkemizin sözleşmeyle yargı yetkisinin ve kararlarının bağlayıcılığını tanıdığımız bir yargı merciidir. Mehmet Uçum Anayasamızı tanımıyor, normlar hiyerarşisi diye bir kavramı hukukçu olarak bilmiyor. Böyle bir hukuk bilmezlik olamaz. Bu tam bir aymazlıktır" dedi.

"UÇUM, ANAYASAL DÜZENE KARŞI GELİYOR"

Bülbül, Uçum'un, "Bu karar bağlayıcı değil, bunu düşünenler  siyasi yaklaşımla hareket ediyor" sözlerini "Uçum, Anayasal düzene karşı geliyor, esas kendiniz hukuku sadece siyasi yaklaşımlarla yorumladığınızı ispat etmiş olursunuz" ifadeleriyle eleştirdi. 


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