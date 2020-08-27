Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü.
İletişim Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında dün akşam bir telefon görüşmesi gerçekleşti.
Görüşmede ikili meselelerin yanı sıra Doğu Akdeniz başta olmak üzere bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Doğu Akdeniz’de istikrarsızlığa neden olan tarafın Türkiye olmadığını vurgulayarak, Türkiye’nin, gerginliğin azaltılmasından ve diyalogdan yana olduğunu attığı somut adımlarla kanıtladığını belirtti.
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