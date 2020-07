Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazilerimizin zihnini bulandırmaya çalışıyorlar

15 Temmuz 2020 Çarşamba, 16:49

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü” kapsamında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen yemekte şehit aileleri ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları şu şekilde:

“GAZİLERİMİZİ ASLA YALNIZ BIRAKMAYACAĞIZ”

“Bir baba olarak biliyorum ki ciğerparesini toprağa vermiş bir anneyi babayı teselli edecek bir mahiyette hiçbir söz yoktur. Bunun için Allah hiçbir anne babaya evlat acısı yaşatmasın diyorum. Aynı şekilde eşini, babasını, kardeşini kaybetmiş olmanın acısını da sadece yaşayanlar anlayabilir. Rabbim siz şehit yakınlarına sabrı cemil ihsan eylesin. Sizlerin nezdinde tüm şehit ailelerimize, Türkiye Cumhurbaşkanı sıfatı ile minnettarlığımızı ifade ediyorum. Şehitlerimiz sizlerin olduğu kadar artık bu milletin de canından bir parçadır. Özellikle yetim ve öksüzleri de yine milletimize emanettir. Milletçe bu emanetlere sahip çıkacak, gazilerimizi asla yalnız bırakmayacağız.

“15 TEMMUZ DEMOKRASİMİZE GÜÇ KATTI”

O gece milletimiz kadını erkeği, genci yaşlısıyla tarihe altın harflerle geçecek, asla unutulmayacak, üzerinde hep konuşulacak bir zafer kazanmıştır. FETÖ'cü hainlerin kurşunları karşısında istikbaline sahip çıkan milletimiz, topyekün bir işgal tehdidini de bertaraf etmiştir. FETÖ'ye karşı 15 Temmuz'un ardından çok daha etkili ve kararlı tedbirler aldık. 15 Temmuz sonrasında Türkiye'nin DEAŞ, PKK, YPG'ye kadar tüm terör örgütlerine ağır darbeler indirmesinde FETÖ virüsünün bünyeden temizlenmesi vardır. 15 Temmuz demokrasimize güç katmanın yanı sıra, ülkemizin terörle mücadelesinde de bir milat olmuştur. Türkiye bugün milli güvenliğine yönelik tehditleri, kendi imkanlarıyla kaynağında yok edecek güç ve kabiliyete ulaşmış bir ülkedir.

“FETÖ'CÜLERE DÜNYAYI DAR EDİYORUZ”

251 vatandaşımızı katleden FETÖ'cü alçaklardan da işlediği cinayetlerin hesabını hukuk önünde soruyoruz. Elimizdeki tüm diplomatik, siyasi, adli ve istihbari kaynakları seferber ederek FETÖ'cülere dünyayı dar ediyoruz. Bugüne kadar 100'ün üzerinde firari FETÖ'cü teröristi yurtdışında saklandıkları inlerinde bulduk ve yargıya teslim ettik. Dost ve kardeş ülkeler örgüte karşı aldıkları önlemleri giderek artırıyor. FETÖ'nün eli kanlı bir terör örgütü olduğunu kabul eden devletlerin sayısı günden güne yükseliyor.

“GAZİLERİMİZİN ZİHNİNİ BULANDIRMAYA ÇALIŞIYORLAR”

15 Temmuz gecesi darbecilerle anlaşıp, tankların arasından kaçarak, kendi belediye başkanlarının evinde sığınanların, kendi ikballeri uğruna her mesele gibi bunu da istismar etmeye çalıştıklarını görüyoruz. Safsatalarla şehit yakınları ve gazilerimizin zihnini bulandırmaya çalışıyorlar. Devletimiz her türlü sıkıntısında şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin yanındadır. 15 Temmuz şehit yakınlarımız ile gazilerimizin ihtiyaçlarında kullanılmak üzere burada 340 milyon civarında bir yardım toplanmıştır. Toplanan yardımların amacına ve bağış şartlarına uygun şekilde kullanılmasını temin için geçen sene Türkiye Şehit Yakınları ve Gaziler Dayanışma Vakfı'nı kurduk. Vakfımız her ne kadar birileri yıpratmaya çalışsa da, şehit yakınlarımız ve gazilerimize destek olmak için gayret gösteriyor.

“AYLIK 1000'ER TL ÖDEMEYİ DEVAM ETTİRİYORUZ”

Salgın döneminde toplumun her kesimi gibi 15 Temmuz şehit yakınlarımızı ve gazilerimizi de desteklemek amacıyla, vakfımız kaynaklarıyla aylık 1000'er TL nakdi destek uygulaması başlatmıştır. Bu uygulamayı vakfın kaynakları el verdiği ölçüde devam etmeyi ve ettirmeyi kararlaştırdık. Sizlerden şehitlik nedir, şehadet nedir bilmeyen, emanete hürmet göstermeyen kimselere kulak asmamanızı bilhassa rica ediyorum.