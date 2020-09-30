Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 3 ay içerisinde büyük veri artık elimizin altında

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "3 ay içinde kamunun elinde bulunan paylaşılabilir tüm coğrafi veriler, Ulusal Coğrafi Bilgi Platformu’na eklenmiş olacak. Dolayısıyla yıl sonunda yani 3 ay içerisinde büyük veri artık elimizin altında. 2020 yılı, tüm illerimizle birlikte bürokraside anlık veriye dayanan etkin yönetimi sağladığımız ve akıllı şehirler yönünde önemli adımlar attığımız bir milat olarak hatırlanacaktır" dedi.

cumhuriyet.com.tr
30 Eylül 2020 Çarşamba, 14:29
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: 3 ay içerisinde büyük veri artık elimizin altında
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