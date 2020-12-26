Cumhuriyet Gazetesi dayanışması büyüyor. 26 Aralık 2020 tarihli okur dayanışması ilanları
Basın İlan Kurumu'nun gazetemize yönelik ilan cezalarına karşı okurlarımızın 'dayanışması' büyüyerek sürüyor. Cumhuriyet'e 'dayanışma ilanları'yla büyük güç veren gazetemizin gerçek sahibi okurlarımızın sayfalarımızda yayımlanan ilanlarına dijital dünyadaki sesimiz www.cumhuriyet.com.tr'de de yer vereceğiz.
BASKI SÜRÜYOR, DAYANIŞMA BÜYÜYOR, OKURLARI CUMHURİYET'İ YALNIZ BIRAKMIYOR! BASIN İLAN KURUMU'NUN CUMHURİYET'E YÖNELİK İLAN KESME CEZALARINA KARŞI OKURLARIMIZ DAYANIŞMA İLANLARI VERİYOR, BAĞIMSIZ VE GÜÇLÜ CUMHURİYET'E DESTEK OLUYOR. DAYANIŞMA İLANLARI HAKKINDA BİLGİ İÇİN AŞAĞIDAKİ İLETİŞİM BİLGİLERİNİ KULLANABİLİRSİNİZ.
En Çok Okunan Haberler
- Evime dönüyorum yanıtı sosyal medyada yankı uyandırdı
- AKP'li Çamlı'dan çirkin sözler
- Hepimizi süpürebilir
- Batasuna ve Demirtaş davası farklı konular
- Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni açıklama
- Engin Nurşani yaşamını yitirdi
- Bağlar bağlar bal gibi bağlar!
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması
- CHP'den Bahçeli’nin Akşener’e çağrısına ilk yorum
- Merkez Bankası'nı hedef aldı, sonra paylaşımını sildi
Video Haberler
- 10 atletin 'Atatürk Koşusu'na polis izin vermedi
- Metrelerce uzayan milli piyango bileti kuyruğu
- Donan gölde mahsur kalan geyik böyle kurtarıldı
- Yılbaşında nerede olacaksınız? sorusuna yanıt verdi
- Güldür Güldür’den göndermeli “dekan atama” skeci
- Esnaf, destek beklerken zamla karşılaştı
- İsmet İnönü, 47'nci ölüm yılında mezarı başında anıldı
- İstanbul’un göbeğinde dubalı, sopalı ve bıçaklı kavga
- Süt ürünleri alırken dikkat! Hileler ortaya çıktı
- Kısıtlamada neden çıktınız? sorusuna küfürlü yanıt
En Çok Okunan Haberler
- Evime dönüyorum yanıtı sosyal medyada yankı uyandırdı
- AKP'li Çamlı'dan çirkin sözler
- Hepimizi süpürebilir
- Batasuna ve Demirtaş davası farklı konular
- Meteoroloji'den hava durumuyla ilgili yeni açıklama
- Engin Nurşani yaşamını yitirdi
- Bağlar bağlar bal gibi bağlar!
- İçişleri Bakanlığı'ndan 'kısıtlama' açıklaması
- CHP'den Bahçeli’nin Akşener’e çağrısına ilk yorum
- Merkez Bankası'nı hedef aldı, sonra paylaşımını sildi